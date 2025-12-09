CHP'li Tanrıkulu: Siz hem diyorsunuz ki seçim olsun hem de sonuç değişmesin

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Otokrasiye yaklaşmış bu düzen içerisinde bu iktidarı seçimle değiştirecek güç ana muhalefet partisidir. Siz hem diyorsunuz ki seçim olsun hem de sonuç değişmesin" dedi.

TBMM Genel Kurul'nda TBMM Başkanlığı, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Bütçeler üzerinde grubu olan siyasi partiler görüş ve önerilerini dile getiriyor.

Genel Kurul'da söz alan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu şöyle konuştu:

"Adalet Bakanlığı bütçesinin nesini konuşalım bilmiyorum. Bütün kamuoyu yoklamalarında halkımızın en fazla dertlendiği ikinci konu adalet haline gelmiş. Birincisi ekonomi, ikincisi adalet. Ve yargıya güven cumhuriyet tarihinin en dip noktasında. Türkiye bir hukuk devleti olmaktan çıktı başka bir devlete dönüştü ve bunun başında Adalet Bakanı olarak siz varsınız. Yargının bu kadar diplerde dolaştığı, adaletin olmadığı bir döneme ben rastlamadım. Şimdi bir savcıya işkence iddiasını iletemeyen bir yargı ortamı var. Bunun sorumlusu da sizsiniz. Bütün endekslerde Türkiye tarihinin en kötü durumunda. Bu nedenle cezaevlerinde bu kadar çok insan var. Bu nedenle hergün hepimize en çok gelen talep af ve infazla ilgili düzenlemeler. Yüzde yüz suç işlediği kesinleşen insanlar bile adil yargılanmadığına inanıyor. Bu anayasal düzende eğer bir mahkeme 'ben AYM kararına uymuyorum' diyorsa bunun yargı bağımsızlığı ile ilgisi yok. Bu doğrudan doğruya anayasal düzene karşı bir suç.

Otokrasiye yaklaşmış bu düzen içerisinde bu iktidarı seçimle değiştirecek güç ana muhalefet partisidir. Siz hem diyorsunuz ki seçim olsun hem de sonuç değişmesin. Bunun için bir taraftan yargıyı kullanarak ana muhalefet partisine yargısal baskılar ama diğer taraftan da onun yerel aktörlerine, cumhurbaşkanı adayına baskı yapacaksınız, içeriye alacaksınız. Bunun amacı ne; çünkü bunu seçimden üç ay önce yapamazsınız. İki üç yıl önce başlayıp adım adım gidersiniz. Siz bunu yapıyorsunuz. Sandıkla da seçimle de sonuç değişmesin."