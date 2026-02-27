CHP'li Taşcıer: Bağ-Kur’luya erken emeklilik müjdesi duyurusunun üzerinden 6 ay geçti, hâlâ bilgilendirme yok

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimleri öncesinde BAĞ-KUR sigortalılarında emeklilik için aranan 9 bin prim gün sayısının 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin seçim vaadini TBMM Başkanlığı'na Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Taşcıer'in önergesinin gerekçesinde, "Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimleri öncesinde BAĞ-KUR sigortalılarında emeklilik için aranan 9 bin prim gün sayısının 7 bin 200 güne düşürüleceğini seçim vaadi olarak açıklamıştı. Sizin de 'emir telakki ettiğinizi' açıkladığınız vaat, milyonlarca esnaf ile kendi nam ve hesabına çalışan yurttaşımızı doğrudan ilgilendiren bir düzenlemedir. Ne var ki, aradan geçen süreye rağmen somut bir takvim, taslak metin ya da etki analizinin kamuoyuyla paylaşılmamış olması; özellikle prim ödeme güçlüğü yaşayan küçük esnaf, çiftçi ve serbest meslek erbabı nezdinde ciddi bir belirsizlik yaratmaktadır. BAĞ-KUR’lular halihazırda hem daha yüksek prim gün şartına tabi olmakta hem de primlerini kendi gelirleri üzerinden ve çoğu zaman düzensiz kazanç koşullarında ödemektedir. Bu nedenle söz konusu düzenleme sosyal güvenlik sisteminde eşitlik, adalet ve sürdürülebilirlik tartışmasının merkezinde yer almaktadır. Öte yandan Bakanlığınızca yapılan açıklamalarda, düzenlemenin BAĞ-KUR’un prim tahsilat oranı ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Ancak SGK’nın gerek yıllık gerekse aylık istatistik yayınlarında BAĞ-KUR’a ilişkin güncel ve şeffaf bir tahsilat oranı kamuoyuna açık biçimde yayımlanmamaktadır" ifadelerini kullandı.

"BAĞ-KUR’LULARIN PRİM ÖDEME GÜN SAYISI SSK’LILAR İLE EŞİTLENECEK İSE, BU EŞİTLEME İLK DEFA HANGİ TARİHTE SİGORTALI OLANLARI KAPSAYACAKTIR?"

Taşcıer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a şu soruları yöneltti:

"Bağ-Kur’luya erken emeklilik müjdesi olarak yapılan açıklama üzerinden 6 aylık bir süre geçtiği halde kamuoyuna bu konuyla ilgili herhangi bir bilgilendirme neden yapılmamaktadır? Yoksa bu çalışma askıya mı alınmıştır? Belirtildiği şekilde iki bakanlık tarafından çalışmalar 2025 yılında başlatılmış ise; yapılacak yasal düzenlemeyle ilgili olarak BAĞ-KUR’luların yaşlılık aylığı bağlanmasında aranan 9 bin prim gün sayısını 7 bin 200 güne indirerek, emeklilik gün sayılarını SSK’lılarla eşitlemekle amaçlanan nedir? Bağ-Kur’luların prim ödeme gün sayısı SSK’lılar ile eşitlenecek ise, bu eşitleme ilk defa hangi tarihte sigortalı olanları kapsayacaktır? Bağ-Kur’luların prim ödeme gün sayısının SSK’lılar ile eşitlenmeden doğrudan 7 bin 200 güne indirilmesi halinde uygulama nasıl olacaktır?Beş yıl daha erken emeklilik imkanı sadece prim ödeme zorluğu çeken küçük esnafa mı verilecektir? 'Küçük esnaf' ifadesinden ne anlaşılması gerekmektedir? Kapsam ne olacak ve hangi tarih itibariyle sigortalı olan esnafı kapsayacaktır? Diğer SGK kapsamındaki sigortalılara göre BAĞ-KUR’un prim tahsilat oranının düşüklüğü gerekçelendirilerek, yapılacak düzenlemeye dayanak gösterilen ve Bakanlığınız ile SGK istatistiklerinde hiçbir zaman açıklanmayan BAĞ-KUR’luların prim tahsilat oranı nedir? Sayın Bakan, 2025 yılı Eylül ayında yaptığınız açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu vaadini 'emir telakki ettiğinizi' belirtmiş, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışmalara başlayarak, 2026’nın ilk ya da ikinci çeyreğinde düzenlemeyi tamamlamayı planladığınızı ifade etmiştiniz. Ortada tamamlanan bir çalışma olmadığına göre 'emrini yerine getirmediğiniz' Cumhurbaşkanından affınızı isteyecek misiniz? Umutla bir gelişme bekleyen BAĞ-KUR'lulardan özür dileyecek misiniz?"