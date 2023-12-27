CHP'li Taşcıer'den asgari ücret tepkisi: "Bu ücret, emekçinin açlıkta buluşacağı bir Türkiye hayal edenlerin isteğidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, asgari ücrete ilişkin; "Merkez Bankası’nın tutma ihtimali olmayan enflasyon hedefiyle bile, tek zam yapılacağı da söylenmişken, bu tutar yıl sonunda reel olarak 10.882 liraya, yani bugünkünden bile daha az bir noktaya gelecek. Gerçekte ise çok daha düşük bir seviyeye geleceği ortada. Seçime kadar yalancı bahar yaratıp, seçimden sonra ne haliniz varsa görün denmesi anlamına gelen bu ücret, on milyonlarca emekçinin açlıkta buluşacağı bir Türkiye hayal edenlerin isteğidir" açıklamasını yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bu akşam açıkladığı 17 bin 2 TL'lik asgari ücrete tepki gösterdi. Taşcıer, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Asgari ücret 17.002 lira oldu. Ne demiştik, bir kaç aya buhar olacak, yeniden açlık sınırının altında kalacak ücret işte budur. Merkez Bankası’nın tutma ihtimali olmayan enflasyon hedefiyle bile, tek zam yapılacağı da söylenmişken, bu tutar yıl sonunda reel olarak 10.882 liraya, yani bugünkünden bile daha az bir noktaya gelecek. Gerçekte ise çok daha düşük bir seviyeye geleceği ortada. Seçime kadar yalancı bahar yaratıp, seçimden sonra ne haliniz varsa görün denmesi anlamına gelen bu ücret, on milyonlarca emekçinin açlıkta buluşacağı bir Türkiye hayal edenlerin isteğidir. Modern köleliğe ve emeğin sömürüsüne dayanan bu düzeni CHP olarak reddediyoruz! CHP olarak asgari ücretle ilgili önerilerimizi ısrarla dile getirmeye, emekten ve emekçiden yana olmaya devam edeceğiz."