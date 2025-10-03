CHP'li Taşcıer'den Ayşe Barım açıklaması: Yapılan zulümdür, işkencedir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, menajer Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verilmesine tepki gösterdi.

Taşcıer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kimse çıkıp 'ülkemizde işkence yoktur' demesin. Ayşe Barım'a yapılan en açık biçimde zulümdür, işkencedir. Dosyaya hakim olmayan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, verdiği kararla aleni biçimde hukuk devletinin temeli olan öngörülebilirlik, bağımsız ve adil yargılanma hakkını yok etmiştir. Eğer bir yurttaş, 'yarın bir mahkeme veya idare kararıyla hayatım altüst edilir mi?' kaygısı taşımıyorsa, o ülkede hukuk güvenliği vardır. Ama bugün herkesin üzerine çöken kaygı tam da budur. Tutuklama, hukuken yalnızca bir tedbirdir; ancak bugün gördük ki fiilen bir cezalandırma aracına dönüştürülmüştür. Ülkede hukuk güvenliğini bitirdiler. Yazıklar olsun."