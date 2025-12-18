CHP'li Taşcıer'den Bakan Işıkhan'a 'asgari ücret' tepkisi: "Ziyaretleri telaşın bir sonucu"

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Üyesi Gamze Taşcıer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a tepki gösterdi.

Işık'ın Türk-İş ve Hak-İş ziyaretlerini değerlendiren Taşcıer, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ı iki gündür hayretle dinliyor ve ibretle takip ediyoruz. Bakan tarafından dile getirilen 'enflasyona karşı koruma' söylemi de çalışanların yaşadığı somut gerçeklikle örtüşmemektedir" dedi.

"Emekçiler, alım gücündeki kaybı her ay doğrudan deneyimlemektedir" diyen Taşcıer, "Sayın Bakanın enflasyonu düştükçe, emekçinin tansiyonu çıkmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi açısından mesele, asgari ücretin kaç lira olacağıyla sınırlı değildir; emeğin bu ülkede hangi siyasal ve ekonomik rejim altında yaşamını sürdürdüğüdür" ifadelerini kullandı.

Taşcıer, şunları söyledi: "Bugün asgari ücret süreci artık ciddi bir temsil ve demokrasi sorunudur. Emeğin örgütlü temsilinin olmadığı bir masada alınan kararların toplumsal meşruiyet üretmesi mümkün değildir. Bakanın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş ziyaretleri de bu telaşın bir sonucudur. Bu telaştan milyonlarca emekçiye bir kazanım çıkmaz."