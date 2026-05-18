CHP'li Taşcıer'den yandaş medyanın 'Emre Caner' iddiasına yanıt

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin Emre Caner haberine yanıt verdi.

Sabah gazetesi, haberinde, "Muhittin Böcek'in adaylığı karşılığında istenen 1 milyon euroyu CHP Genel Merkezi'nin 6. katında teslim alan kişinin Emre Caner olduğunun belirlendiğini" iddia etti.

Emre Caner'in Veli Ağbaba'nın akrabası olduğu iddia edilen haberde, "Gökhan Böcek'in teşhisi üzerine" Caner'in gözaltına alındığı belirtildi.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Emre Caner'in 2018-2024 yılları arasında danışmanlığını yaptığını belirtti ve Veli Ağbaba'nın akrabası olduğu iddialarını yalanladı.

"Habere konu tarihte Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığım için Genel Merkez’de bir odam bulunmaktaydı" diyen Taşcıer, "Danışmanım olan Emre Caner’in Genel Merkez’de olmasından daha doğal bir şey yoktur. Yani HTS kaydı iddiaları bu şekilde açıklanamaz. Aday adaylarının yoğun biçimde Genel Merkeze geldiği bir dönemdi. Başka bir ifadeyle yüzlerce HTS kaydını aynı anda Genel Merkezde tespit etmek olasıdır. Buradan suç çıkarılamaz" ifadelerini kullandı.

Gamze Taşcıer'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Bugün bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan iddialar üzerine bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Siyasi bir manipülasyon uğruna yıllarca birlikte çalıştığım bir yol arkadaşımın haysiyetine yönelmiş açık bir itibarsızlaştırma kampanyasıyla karşı karşıyayız.

Emre Caner, 2018-2024 yılları arasında danışmanlığımı yapmış yol arkadaşımdır. Kamuoyuna servis edilen metinlerde kurulan ilişkiler ağının, kullanılan ifadelerin ve özellikle seçilen sıfatların gerçekle hiçbir ilgisi yoktur.

Her şeyden önce açık biçimde ifade etmek gerekir:

1) Emre Caner, iddia edildiği gibi Veli Ağbaba’nın akrabası değildir.

2) İddia edildiği gibi Malatyalı hiç değildir. Ankaralıdır.

3) 2018 yılından önce Emre Caner’in Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba’nın yanında çalışmış olması gizlenen bir durum değildir. Özel olsa da bunu belirtmek zorundayım; kendisi o görevden isteğiyle ayrılmış, bunun üzerine Veli Ağbaba ile aralarında soğukluk oluşmuştur.

4) Habere konu tarihte Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığım için Genel Merkez’de bir odam bulunmaktaydı. Danışmanım olan Emre Caner’in Genel Merkez’de olmasından daha doğal bir şey yoktur. Yani HTS kaydı iddiaları bu şekilde açıklanamaz. Aday adaylarının yoğun biçimde Genel Merkeze geldiği bir dönemdi. Başka bir ifadeyle yüzlerce HTS kaydını aynı anda Genel Merkezde tespit etmek olasıdır. Buradan suç çıkarılamaz.

5) Sosyal medyada dolaşıma sokulan “bankamatik memuru”, “çift maaşlı aparat”, “örgüt bağlantılı isim” gibi yakıştırmaların da gerçekle hiçbir bağı yoktur. Emre Caner benim danışmanlığım sonrası Çankaya Belediyesi’nde görev almış ve belediyenin en fazla proje üreten, çalışan ve bunu da herkesin bildiği isimlerden biridir.

6) Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba da bu konuda bir açıklama yapmış ve “ne böyle bir para alındı ne de Emre Caner aldı” demiştir.

7) Bir insanın hayatını, emeğini, geçmişini ve itibarını; “çantacı, bankamatik memuru” gibi kirli ifadelerle ve isimsiz kaynaklarla parçalamaya çalışıyorlar.

Bu yöntem yeni değildir. Türkiye’de uzun süredir önce hedef seçiliyor, sonra ilişki üretiliyor, ardından manşet atılıyor. Delil ortaya konulmadan insanlar suçlu ilan ediliyor. Bir fotoğraf, bir HTS kaydı, bir tanışıklık, bir görev geçmişi üzerinden büyük bir suç hikâyesi yazılmaya çalışılıyor. Bu, insanların onurunu medya yoluyla infaz etmektir. Bugün buradan yapay bir “örgüt şeması” çıkarmaya çalışanların amacı gerçeğe ulaşmak değildir. Herkes bilmelidir ki bazen bir insanın onurunu korumak, en büyük siyasi mücadeledir.

Bugün yol arkadaşım Emre Caner hakkında yürütülen bu karalama kampanyasına karşı sessiz kalmak hukuk duygusunu, vicdanı ve insanlık onurunu savunmaktan vazgeçmek olurdu. İnsanların hayatlarını siyasi operasyon malzemesine dönüştüren ve acımasızca ifadelerle toplum önüne atan anlayışı reddediyorum. Yazıktır, günahtır. Hakikat er ya da geç ortaya çıkar. Geride kalan ise insanların hangi dönemde nerede durduğu olur."