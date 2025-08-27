CHP'li Taşcıer: İşsizlik fonu işverene akıyor!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, İŞKUR’un 2025 yılının ilk yarısına ait işsizlik verilerini değerlendirdi. Taşcıer, “İşsizlik fonu işsize değil, işverene akıyor. Başvurular patladı, destek yine patronlara'' dedi.

Gamze Taşcıer, İŞKUR’un 2025 yılının ilk yarısına ait işsizlik verilerini değerlendirdiği yazılı açıklamasında, Ocak-Haziran döneminde 860 binden fazla kişi işsizlik ödeneğine başvurmasına rağmen başvuranların yalnızca yarısının ödeme aldığını belirtti.

Taşcıer, şunları kaydetti:

''Kur Korumalı Mevduat için 2 trilyon 460 milyar lirayı gözünü kırpmadan yakan iktidar, 10.323 liralık işsizlik ödeneğini 444 bin 441 kişiye çok gördü. Yılın ilk 6 ayında yaklaşık 861 bin kişi işsizlik ödeneğine başvurdu. Sadece 416 bini yararlanabildi. 25-29 yaş aralığında 188 bin 607 genç, işsizlik ödeneğine başvurmak zorunda kaldı. 109 bini yok sayıldı.İşsizlik fonundan patronlara milyarlarca lira akıtılıyor ama istihdamda artış yok, işsizlik rekor kırıyor. Fon işsize değil, patrona çalışıyor. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işverenlere farklı kalemlerde aktarılan destek, işsizlere ödenen desteğin 2,1 katına ulaştı. İşsizlik Sigortası Fonu’nun amacı dışında kullanılması hem işsizleri hem çalışanları cezalandıran bir düzene dönüştü.

Ocak-haziran döneminde işsizlik ödeneği için 860 bin 866 kişi İŞKUR’a başvurdu. Bu, son altı ayda en az bu kadar kişinin işten çıkarıldığını gösteriyor. Ancak başvuru yapanların sadece 416 bin 425’i ödeme alabildi. Yani işsizlerin yüzde 48’i, tüm şartları zorlayarak başvurduğu halde işsizlik ödeneğinden yararlanamadı. Üstelik ağır başvuru koşulları nedeniyle başvuru dahi yapamayan yüz binlerce işsiz daha var. Geçen yılın aynı döneminde başvuru sayısı 770 bin 608 idi. Böylece bir yılda işsizlik ödeneğine başvurulardaki artış oranı yüzde 12 oldu. Bu artış, işsizliğin boyutlarını gözler önüne seriyor.

"FON, AMACINDAN SAPMIŞ DURUMDA"

İşsizlerin can simidi olması gereken İşsizlik Sigortası Fonu, amacından sapmış durumda. İşsizlere ilk 7 ayda ödenen toplam tutar 43 milyar 774 milyon TL olurken, aynı dönemde işverenlere aktarılan tutar 48 milyar 994 milyon TL’ye ulaştı.Yani işverenler, işsizlerden 5,2 milyar TL daha fazla destek aldı.

''DİPLOMALI İŞSİZLER ARTIYOR, KADINLAR GÜVENCESİZ''

Türkiye’de diplomalı işsizlerin sayısı hızla artıyor. 2024’ün ocak-haziran döneminde işsizlik ödeneğine başvuran diplomalı sayısı 191 bin 710 iken, 2025’in aynı döneminde bu rakam yüzde 10 artışla 210 bin 880’e yükseldi. Başvuruların 19 bin 170 kişi artması, işsizlikte yükseköğrenim bitiren kesimin giderek daha fazla pay aldığını gösteriyor. Öyle ki, işsizlik ödeneğine başvuran her 4 kişiden 1’inin en az ön lisans mezunu olması nitelikli işgücünün giderek atıl hale geldiğini gösteriyor.

Diplomalı işsizler arasında kadınlar dikkat çekiyor. 2025 yılının ilk altı ayında ödenekten faydalanmak için başvuranların yüzde 52’sini kadınlar oluşturdu. Ocak-Haziran öneminde İşsizlik ödeneğine müracaat eden 109 bin 376 kadından ancak 60 bin 667’si bu haktan faydalanabildi. Bu durum, işsiz kalan diplomalı her 10 kadından 4’ünün devletin sunduğu işsizlik ödeneğinden faydalanamadığını ortaya koyuyor.

Tablo bu kadar ağırken, iktidar kaynak transferi yapmaya devam ediyor. 15-29 yaş grubunda işsiz kalanların sadece yüzde 36’sının işsizlik fonundan yararlanıyor olması işsizin cebinden alınan paranın sermayeye aktarılmasıdır. İşsizlik Fonu’nun amacı işsizlere destek sağlamaktır. Ancak iktidar, fonu işverenlere kaynak aktarım aracı haline getirmiştir. İşsizlik rekor seviyelere ulaşırken, gençlerimiz geleceksiz bırakılırken bu tablo vicdansızlıktır. İşçinin alın terinden kesilen paralar patronlara değil, işsizlere gitmelidir.Bu, ülkenin geleceğinin nasıl heba edildiğinin en somut göstergesidir.''