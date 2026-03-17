CHP'li Taşcıer, Sincan Cezaevi'nde Tanju Özcan’ı ziyaret etti

CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politikaları Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer, Sincan Cezaevi’nde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı ziyaret etti.

Taşcıer, "Siyasi saiklerle, kumpasla tutuklanan başkanımız zor şartlara rağmen dimdik ayakta, moralli ve dirençli. Adalet inancını, millet iradesine olan güvenini koruyor. Hukuku eğip bükenler, devlet gücünü muhalefeti susturmak için kullananlar eninde sonunda milletin vicdanında mahkûm olacak" dedi.

Ziyarete ilişkin sosyal meyda hesabından paylaşım yapan Taşcıer, şunları kaydetti:

"Sincan Cezaevi’nde Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan’ı ziyaret ettim.

Siyasi saiklerle, kumpasla tutuklanan başkanımız zor şartlara rağmen dimdik ayakta, moralli ve dirençli. Adalet inancını, millet iradesine olan güvenini koruyor.

Hukuku eğip bükenler, devlet gücünü muhalefeti susturmak için kullananlar eninde sonunda milletin vicdanında mahkûm olacak.

Cumhuriyet Halk Partisi teslim alınamayan son kaledir.

Tanju Özcan ve tüm siyasi tutsaklarımız özgürlüğüne kavuşana kadar meydanlardayız, mücadeledeyiz, direniyoruz!"