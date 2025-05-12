CHP'li Taşcıer: Türkiye’de Soma’nın üzerine 52 Soma daha yaşandı ama tablo değişmedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, iş müfettişi sayısının düşüklüğü, cezaların caydırıcılıktan uzak olması ve denetimlerin önceden haber verilerek yapılması sebebiyle Türkiye'de iş kazalarının önlenemediğini ifade etti.

Taşcıer, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 13 Mayıs 2014'te Soma'da yaşanan maden katliamından bu yana 15 bin 600 kişinin iş kazalarında hayatını kaybettiğini belirtti.

"İŞ CİNAYETLERİ YÜZDE 61 ARTTI"

Gamze Taşcıer, "Soma’dan bugüne, her iş cinayetinde yargının değil iktidarın konuştuğu; adaletin değil çıkar ilişkilerinin hüküm kurduğu bir tabloyla karşı karşıyayız. 11 yılda 15 bin 600 kişi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Başka bir ifadeyle Türkiye’de Soma’nın üzerine 52 Soma daha yaşandı ama tablo değişmedi. 2018’dan bugüne yani Tek adam rejiminde iş cinayetleri yüzde 61, ölümler yüzde 71 arttı" ifadelerini kullandı.

Son 23 yılda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yapısının, bakanların, kanunların ve cezaların değiştiğini vurgulayan Taşcıer, buna karşın AKP'nin çalışma hayatına bakışının sorunlu olduğunu vurguladı.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nu, "AKP iktidarının çalışma hayatına bakışını net biçimde yansıtan yanlış ve piyasacı bir adım" olarak nitelendiren Taşcıer, bu yasa ile iktidarın, emekçiyi koruma görevini özel sektöre devrettiğini, işçi sağlığı ve güvenliğini piyasalaştırdığını ve kamusal denetimin tasfiye edildiğini söyledi.

"BU ÖLÜMLER KAZA DEĞİL, CİNAYET"

CHP'li Taşcıer, Türkiye'de 21,7 milyon sigortalı çalışan ve 2 milyondan fazla iş yerini denetlemekle görevli iş müfettişi sayısının 1000 civarında olduğuna dikkati çekerek, "İş müfettişi sayısının düşüklüğü, cezaların caydırıcılıktan uzak olması ve denetimlerin önceden haber verilerek yapılması, Türkiye'de iş cinayetlerini önlemek bir yana, adeta teşvik eder hale getirmiştir. AKP'li yıllarda en az 35 bin işçinin hayatını kaybettiğini SGK verilerinden biliyoruz. Bu ölümler kaza değil, cinayettir" diye konuştu.

Taşcıer, meslek hastalıkları bakımından Türkiye'de karanlık bir tablo olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bilimsel veriler dünyada her 1000 işçi için beklenen yeni meslek hastalığı vaka sayısının 4 ila 12 arasında değiştiğini göstermektedir. Buna göre, Türkiye'de her yıl yaklaşık 140 bin çalışana meslek hastalığı tanısı konması gerekmektedir. SGK verilerine göre, 2023'te sadece 945 kişiye tanı kondu. 20 yılda tanı konan kişi sayısı ise 14 bin 340. Meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 107. Bu veriler, hayatın olağan akışına aykırıdır. İktidarın, Türkiye'de meslek hastalığı yokmuş gibi davranmasının arkasındaki nedenler etkin denetim ve yaptırım eksikliği ile sınırlı değildir. Sonuç olarak çalışma hayatı verilerinde meslek hastalıkları verilerinin az olması iktidarın bir başarısı değil. Bu hastalıklar ortadan kalkmamış ve iktidar eliyle emekçinin gündeminden kaçırılmıştır."