CHP'li Taşcıer, yıkım kararı verilen hastaneyi Meclis gündemine taşıdı: Bakanın sözleri hem itiraf hem skandal!

6 Şubat depremlerinde, yoğun bakımında en az 80 hastanın hayatını kaybettiği Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yıkılması kararını Meclis gündemine taşıyan CHP Milletvekili Taşcıer, Sağlık Bakanı Koca'nın yıkım kararı ile ilgili sözlerinin 'itiraf' niteliğinde olduğunu söyledi. Taşcıer, sorumlular hakkında yargıya başvurulup başvurulmayacağını sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyesi Gamze Taşcıer, 6 Şubat depremlerinde hasar gören ve yoğun bakımında en az 80 hastanın hayatını kaybettiği Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yıkımını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşıdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, 2016'da açılan bu binanın yıkılacağını ve yerine hastane yapılmayacağını bildirdiğini anımsatan Taşcıer, Koca’nın “(Hastane) Yeri doğru değil. Bu bina kullanılamaz. Yıkılması gerekiyor. Zemini sıkıntılı. Yeni bir riskli durum oluşturmak istemiyoruz” sözlerinin itiraf niteliğinde olduğunu vurguladı.

Koca’nın “Hastane neden riskli bir zemine yapıldı?” sorusuna “O dönemin siyasi arkadaşları öyle karar vermişler. Havaalanı yeri uygun mu? Bak, havaalanı devrede değil. Su basıyor. Burası da aynı. Havza yani. Aynı yanlışı sürdürmek durumunda olamayız” şeklinde yanıt verdiğine dikkat çeken Taşcıer, sorumlular hakkında yargıya başvurulup başvurulmayacağını sordu.

Söz konusu inşaatın yapılması kararının altında imzası olan bürokratlar hakkında ne işlem yapıldığının yanıtlanmasını isteyen Taşcıer, “Bu kişiler hala görevlerine devam etmekte midir?” diye sordu.

"KAMU ZARARI İLE İLGİLİ BİR ÇALIŞMA YAPILDI MI?"

Taşcıer, konuya ilişkin şu değerlendirmelere bulundu:

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gamze Taşcıer;

“Sağlık Bakanı’nın Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi ile ilgili sözleri hem bir itiraf hem de bir skandal. 2016’da açılan hastanenin 7 yıl geçmeden kullanılamaz hale gelmesi ve yıkılacak olması bir yana, 6 Şubat depremlerinde o hastanenin yoğun bakımında en az 80 insanımız can verdi. Şimdi Bakan Bey bunun sorumluluğunu, dönemin siyasi isimlerine atıyor. Peki ama ben de soruyorum, Fahrettin Koca o hastanenin zemini uygun olmayan yere yapılmasına izin veren, kendi ifadesiyle ‘dönemin siyasi arkadaşları’ hakkında ne yaptı? En az 80 kişi hastanede, sayısını bilemeyeceğimiz kadar vatandaşımız da hastane kullanılamadığı için yaralı olmasına karşın müdahale edilemediği için can verdi. Bu kadar canın kaybedilmesine yol açan kişilerle ilgili Fahrettin Koca ne yaptı? Konuyu yargıya taşıdı mı? Bu kararda imzası olan bakanlık bürokratları hakkında idari bir işlem başlattı mı? İnsan canından bahsediyoruz, söylemesi bu kadar kolay mı? Peki 7 yıl geçmeden bu kadar kamu kaynağı kullanılarak yapılan bir hastanenin yıkılacak duruma gelmesi üzerine oluşan kamu zararıyla ilgili bir çalışma yaptı mı? Bunun sorumluları hakkında bir soruşturma başlatılmasını sağladı mı? Biz duymadık. Eğer varsa böyle bir girişimi kamuoyuna açıklaması gerekiyor. Yoksa da neden yapmadığını açıklasın ki herkes gerçekleri öğrensin. Susarak, kaçarak, yitip giden canların vebali ödenmez.”

Taşcıer’in Koca’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

1- Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bulunduğu yere yapılması kararının altında imzası olan, sizin ifadenizle ‘dönemin siyasi arkadaşları’ hakkında, çok sayıda vatandaşımızın can vermesine yol açtıkları için yargıya başvurmayı düşünüyor musunuz?

2- Söz konusu inşaatın yapılması kararının altında imzası olan Bakanlığınız bürokratları hakkında ne işlem yaptınız? Bu kişiler hala görevlerine devam etmekte midir?

3- Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin deprem gerçeği göz ardı edilerek zemini uygun olmayan yere yapılması ve nihayetinde de daha 7 yıl geçmeden yıkılacak olması nedeniyle oluşan kamu zararına yol açanlar hakkında bir işlem yaptınız mı? Süreci yargıya taşıdınız mı?