CHP'li Taşkent'ten Bakan Işıkhan'a 6 soru: Oba Makarna'daki patlamada denetim ihmali var mı?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, Sakarya’nın Hendek ilçesindeki Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamayı Meclis gündemine taşıdı.

Taşkent, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yanıtlanması talebiyle verdiği önergede fabrikanın haziran ayında denetlenip denetlenmediğini ve bu kazada denetim ihmalinin olup olmadığı sordu. Taşkent ayrıca, eğer bir denetim yapılmış ise bu denetimin sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirtti.

"32 BİNDEN FAZLA İŞÇİ İŞ CİNAYETLERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ"

Bir işçiyi daha kaybetmek istemediklerini vurgulayan Taşkent, şöyle konuştu:

"İSİG Meclisi’nin verilerine göre, AKP’li yıllarda 32 binden fazla işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Yani memleketimizde bir savaş, bir afet durumu olmadan binlerce kişi denetimsizlik, ihmaller ve yasaların eksik koruyuculuğu nedeniyle can veriyor. Uygulanan yanlış politikalar, güvencesizlik, sendikasızlaştırma gibi temel nedenler bu cinayetleri maalesef besliyor. Sakarya Hendek’te makarna fabrikasında dün yaşanan patlama, onlarca kişinin yaralanmasına 27 yaşındaki bir işçinin ise hayatını kaybetmesine neden oldu. Sakarya’da daha önce yaşadığımız benzer acı tecrübeler bizlere işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından ciddi sorunlar olmasına rağmen gerekli denetimlerin yapılmadığını gösteriyor. Bugün yaşadığımız bu faciada geçmişten çıkarılamayan derslerin imzası var maalesef. Sorumluların cezalandırıldığı, gerekli önlemlerin acilen alındığı bir sürecin yakından takipçisiyiz. Bir işçimizi daha kaybetmeye tahammülümüz kalmadı."

Taşkent’in, Bakan Işıkhan tarafından yanıtlanması talebiyle yönelttiği sorular şöyle:

1. Bakanlığınız söz konusu iş yerinde gerekli denetimleri yapmış mıdır? En son denetim hangi tarihte yapılmıştır? Denetim bulguları kamuoyu ile paylaşılacak mıdır?

2. Söz konusu fabrikanın 2024 yılının haziran ayında denetim geçirdiği iddiaları gerçeği yansıtmakta mıdır? Eğer bu iddialar doğru ise Bakanlığınızın denetimlerinde bu patlamaya sebep olabilecek eksiklikler tespit edilmemiş midir? Eğer edildi ise söz konusu işletmenin faaliyetleri neden durdurulmamıştır?

3. Sakarya’da son 5 yılda kaç iş yerinde denetim yapılmıştır? Denetim yapılan kaç iş yerine para cezası verilmiştir? Kaç iş yerine iş durdurma cezası verilmiştir?

4. Bakanlığınızın iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği, ilgili yasa ve uluslararası sözleşmelerin uygulanmadığı, bu yüzden iş kazalarının ve işçi ölümlerinin engellenemediği iddialarına ilişkin açıklamanız var mıdır?

5. İş kazalarında işverenlere verilen cezaların arttırılması konusunda yasal düzenlemelerin yapılması için girişimleriniz olacak mıdır?

6. Türkiye’de sendikalaşma oranlarının Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine gelmiş olmasının bu tür kazaları artırdığını düşünmekte misiniz? Sendikalaşma oranları ve iş kazalarına dair Bakanlığınızın yaptığı bir çalışma var mıdır?