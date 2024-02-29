CHP'li Taşkın: Yargı paketi iktidarın siyasi manevrasından ibaret
CHP İstanbul Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Turan Taşkın Özer, 8. yargı paketinin siyasi manevradan ibaret olduğunu söyledi.
Kamuoyunda 8. Yargı paketi olarak bilinen ve birçok kanunda değişiklik öngören kanun teklifiyle ilgili muhalefetin iktidara eleştirileri sürüyor.
CHP İstanbul Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Turan Taşkın Özer, kanun teklifinin gayri ciddi hazırlandığını belirterek, bundan önce gelen yapılan 7 yargı paketini değerlendirdi. Özer, “7 yargı paketinde toplam 51 Kanun ile 313 maddede değişiklik yapılmıştı. Bu teklifin de kanunlaşmasıyla birlikte toplam 56 kanunda 381 madde değişikliği yapılmış olacak. Yapılan yüzlerce düzenleme, ne ülkedeki hukuk sisteminde gerçekçi bir düzelmeye, ne adalete olan güveni arttırmaya ne de siyasetin hukuk düzeni üzerindeki vesayetini kaldırmaya yönelik bir durum söz konusu. Kanunlar, zamanının ruhuna ve toplumun ihtiyaçlarına uydurma adı altında AKP’nin siyasi manevralarının deneme tahtası haline geldi” dedi.
"FİŞLEMENİN YASAL ZEMİNİ OLUŞUYOR"
Anayasa Mahkemesi’nin iptal hükümlerine uygun kanun düzenlemesi yapıldığı iddiasıyla hazırlanan teklifin, pek çok maddesinde başkaca Anayasal hakların ihlal edildiğini hatırlatan Özer, şu örnekleri verdi:
“Terörle Mücadele Kanunundaki değişiklik, müstakil suç düzenlemesinde, kanunilik ve belirlilik ilkesine aykırı. Türk Ceza Kanunundaki değişiklikle örgüt adına kavramının ne olduğu ve alanı belli değil. Hükmün Açıklanmasının geri bırakılması konusundaki değişiklikle, hüküm olmadan müsadere kararının infaz edilmesi kanun koyucu olarak kanuna karşı hile. Şirketlere atanan kayyumları, hukuki, idari, mali, cezai sorumluluktan muaf tutan değişiklik, Türk hukukunda tarihte görülmemiş bir mutlak sorumsuzluk demek, bu Cumhurbaşkanında bile yok. Kişisel Verilerin Korunması Kanundaki değişiklik, fişlemenin yasal zeminini oluşturuyor.”
ERDOĞAN KONUŞTU, 2 SAAT SONRA TEKLİF GELDİ
CHP’li Özer, Plan ve Bütçe Komisyonunda olması gereken emekliye ikramiye teklifinin, Erdoğan’ın Ordu konuşmasından iki saat sonra gönderilen kanun teklifinde yer almasıyla ilgili de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yüklendi. Bunun “yasama kurnazlığı” olduğunu belirten Özer, şunları söyledi:
“Titizlikle çalışıldığı ve hazırlandığı söylenen bu teklif gayriciddidir. Kanun yapma tekniğinden uzaktır. Meclis’in itibarını ve saygınlığını zedelemiştir. İktidar partisinin gelenek haline getirdiği yasama kurnazlığıdır. Ciddiyetten o kadar uzak ki, asıl olarak Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülmesi gereken emekliye verilecek ikramiye konusu bile bu teklifte. Bütçeci miyiz hukukçu mu belli değil! Oysa Adalet Bakanı, teklifle ilgili titizlikle çalıştıklarını söylüyordu. Genel Başkanının sözü üzerine söz söyleyemiyor anlaşılan. Ama bu ülkenin Adalet Bakanı olarak makamının bir ağırlığı ve sorumluluğu olduğunu unutmamalı.”