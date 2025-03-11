CHP'li Tezcan'dan Bakan Yumaklı'ya: "Çiftçilerin gelir kaybını telafi edecek planlama yaptınız mı?"

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, 2025 yılı sulama sezonunda tarım arazilerinin yüzde 50’sine su verilmesi nedeniyle çiftçilerin yaşayacağı ekonomik kayıpları telafi etmek için Bakanlığın bir çalışması olup olmadığına ilişkin soru önergesi verdi.

Tezcan’ın Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya yanıtlaması için yönelttiği sorular şöyle:

''2025 yılı sulama sezonunda tarım arazilerinin sadece yüzde 50’sine su verilmesi nedeniyle çiftçilerin yaşayacağı ekonomik kayıpları telafi etmek için Bakanlığınız tarafından herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Çiftçilerin kira ve kredi borçlarını ödeyebilmeleri adına faizsiz kredi, borç yapılandırması ya da kira destek programı gibi özel bir destek çalışmanız var mıdır? Kuraklığa dayanıklı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve alternatif sulama yöntemlerinin teşvik edilmesi adına Bakanlığınızın yürüttüğü projeler nelerdir? İkinci ürün ekimi için sulama yapılamayacağı düşünüldüğünde, çiftçilerin gelir kaybını telafi edecek alternatif ürün planlaması ya da teşvik edici programlar planlanmakta mıdır? Yem bitkileri üretimindeki düşüş nedeniyle hayvancılık sektöründe yaşanabilecek sıkıntılar öngörülerek yem desteği sağlanacak mıdır? Kuraklıktan kaynaklı Aydın’ı afet bölgesi kapsamına almayı düşünüyor musunuz?''