CHP'li Torun destekleri sordu, yanıt 1,5 ay sonra geldi: Bakanlık, üç maymunu oynuyor!

Fındık üreticilerine her yıl en geç nisan ayında ödenen alan bazlı destekler bu yıl mayıs ayının sonuna kadar ödenmedi. Ödemelerin neden geciktiğini soran ve destek miktarlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten CHP’li Torun’un önergesi ise 1,5 ay sonra yanıt bulabildi. Durumu eleştiren Torun, "Bakanlık üç maymunu oynuyor" dedi.

Cuhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu Milletvekili Seyit Torun'un fındık üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği önergeye 1,5 ay sonra yanıt geldi.

CHP'li Torun, 8 Mayıs 2024 tarihinde Bakan Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde fındık üreticilerine ödenen desteklerin bu yıl geciktiğini ifade ederek söz konusu desteklerin ödenme tarihine ve fındık desteklerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin sorular yöneltti.

BAKANLIK ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR

Önergenin verilişinin üzerinden 1.5 ay geçtikten sonra önergeye cevap veren Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılında fındık üreticilerine ödenen destekleri açıkladı ancak desteklerin neden geç ödendiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Bakanlık, fındık üreticilerine verilen desteklerin 10 yıldır neden artırılmadığına ilişkin soruyu da yanıtsız bıraktı.

Önergeye verilen yanıta ilişkin bir açıklama yapan Torun, Bakanlığın fındık üreticilerini mağduriyete uğratmış olduğu halde hatasını ivedilikle düzeltmek yerine, ödeme yaptıktan sonra cevap vererek üç maymunu oynadığını söyledi.

"BAKANLIK SORULARI YANITSIZ BIRAKIYOR"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 'gerçekliği tartışmalı' verileri üzerinden pembe tablo çizdiğini kaydeden Torun, şu ifadelre yer verdi:

Ülkemizde gerçek enflasyon 3 basamaklı rakamlarda seyretmektedir. Fındığın girdi maliyetlerinin tamamına son 10 yılda yüzde 1000’lere ulaşan zamlar gelmiştir ancak Bakanlık 10 yıldır artırılmayan alan bazlı desteklere ilişkin soruları yanıtsız bırakmıştır.

"BAKAN, TALİMAT UYGULAMAK YERİNE SORUMLULUK ALMALI"

8 milyon insanımıza gelir kapısı olan fındık sektörü bu devlet ciddiyetinden uzak tavır sebebiyle yıllardır mağduriyet yaşamaktadır. Bakanlık fındık sektörünün sorunlarına kulaklarını kapatmış, sektör paydaşlarına arkasını dönmüş, küçük bir ülkenin nüfusuna denk sayıda insanımızı görmezden gelmiştir.

Sayın Bakan TÜİK’in manipülatif verileri üzerinden tarımda olumlu bir tablo çizmek yerine sahaya inmek zorundadır. Çiftçimizin, üreticimizin halini görmeli, talimat uygulamak yerine sorumluluk almak zorundadır.

Gıda ambarı olarak anılan ülkemizi ithalat cennetine çevirmek sadece küresel gıda tekelcilerinin ekmeğine yağ sürmek anlamına gelmektedir. Yurttaşlarımız ise ne ekmeğe ne de yağa para yetiştiremez hale getirilmiştir.