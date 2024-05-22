CHP'li Torun: Rekolte tahmini bahanesiyle fındık fiyatları manipüle ediliyor

CHP'li Seyit Torun, tahmini rekolte üzerinden fındık fiyatlarında manipülasyona gidildiğini vurgulayarak, "Yıllardır fındığa düşük fiyat verilerek üreticiye zarar ettirilmekte, başka birilerine kâr ettirilmektedir" tepkisini gösterdi.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, fındık fiyatlarına ilişkin 'rekolte manipülasyonu'nun başladığını belirtti.

Seyit Torun, yaptığı açıklamada, "Fındık hasadının başlamasına daha 3 ay var, kokarca istilası var, iklim değişikliğinin fındığa olumsuz etki etmesi bekleniyor ama bu yıl yine rekolte manipülasyonu tam gaz başladı" dedi.

"Tahmini rekolte üzerinden fındık fiyatlarında manipülasyona gidiliyor" diyen Torun, "Rekolte yüksek kabul edildiğinde fındığın fiyatı düşüyor, gerçek rekolte ortaya çıktığında fındıkçı doğal olarak zarar ediyor. Rekolte tahmini kulağa geldiği kadar masum değil neden mi?" ifadelerini kullandı.

"ÜRETİCİLER ZARAR ETTİRİLİYOR"

Seyit Torun, şöyle devam etti: "Fındığın anavatanı olan Doğu Karadeniz tarih boyunca, dünyada en çok fındık üretilen bölge olmuştur. Serbest piyasa ekonomisi kuralları gereğince fındık için Türkiye’nin belirlediği fiyat dünya fındık fiyatlarını belirler. Elimizde böylesine bir güç olduğu halde yıllardır fındığa düşük fiyat verilerek üreticiye zarar ettirilmekte, başka birilerine kâr ettirilmektedir."

PİYASA PAYI YÜZDE 60'LARA DÜŞÜRÜLDÜ

"Bu yıl ilk tahmini rekolte açıklaması 15 gün önce, 7 Mayıs’ta Kanada’da başlayan Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi’nde yapıldı" bilgisini veren Torun, şunları kaydetti:

"2024-2025 sezonunda fındık üreticisi ülkelerin toplam rekoltesi 1 milyon 349 bin 200 ton olacakmış, Türkiye’nin rekoltesi 785 bin ton imiş ve piyasa payı yüzde 58 olarak hesaplanmış. E ne var bunda diye soracak olursanız: Türkiye’nin fındıkta piyasa payı 90’lı yıllara kadar yüzde 80 seviyelerindeydi. Fındık düşmanı politikalar ile piyasa payımız yüzde 60’lara kadar düştü. Şimdi tarihte ilk kez fındık payımızın yüzde 60’ın altına ineceği iddia ediliyor. Bu manipülasyonlara itibar edilmeye devam edilirse bizim fındığımızın fiyatı yakın gelecekte Washington’da, Roma’da veya Toronto’da belirlenecek.

Fındık kurtları sizleri dikkatle izliyoruz. Kimse daldaki fındığa fiyat biçmeye kalkmasın. Fındıktan geçimini sağlayan yüzbinlerce insanımızın varlığı unutulmasın. Çocuklarımızın nafakasını kimselere yedirmeyiz."