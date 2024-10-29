CHP'li Tüm: Almanya'da dayanışma ve örgütlenme güçlenecek

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yurtdışı örgütlenmeden sorumlu Parti Meclisi (PM) üyesi Mehmet Tüm, Almanya’daki CHP birliklerine yönelik kapsamlı bir ziyaret programı gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerle Almanya’daki CHP örgütlenmesini güçlendirmeyi, yerel birlikler arasında dayanışma bağlarını pekiştirmeyi hedeflediğini belirten Tüm, Almanya’daki Türk toplumu ile dayanışma içinde olduklarını vurguladı. Bu çalışmaların CHP’nin yurtdışındaki gücünü artıracağına olan inancını ifade etti.

18–20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen ziyaret programı çerçevesinde Almanya’nın çeşitli şehirlerinde CHP temsilcilikleri, yerel kurumlar ve kuruluşlarla bir araya gelen Mehmet Tüm, ziyaret programına Köln’den başlayarak burada CHP Almanya Federasyonu Başkanı Özgür Uçma ve yöneticileri ile görüşmeler yaptı.

SİEGEN’DE TEMSİLCİLİK ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

19 Ekim 2024 tarihinde Siegen şehrinde bulunan CHP üyeleriyle bir araya gelen Mehmet Tüm, CHP’nin örgütlenme faaliyetleri adına önemli bir adım olarak değerlendirilen Siegen’de kurulacak yeni CHP temsilciliği üzerine ön hazırlık çalışmalarını ele aldı. Mehmet Tüm'e bu görüşmelerde CHP Almanya Federasyonu yöneticilerinden Genel Sekreter Dilek Demircan Dursun ve Yönetim Kurulu üyesi Ayfer Başlık da eşlik etti.

ESSEN’DE TÜRKİYE GÜNDEMİ VE ÖRGÜTLENME ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

20 Ekim 2024’te Essen’de CHP Essen Birliği’nin yönetim kurulu üyeleri ve Almanya Atatürkçü Düşünce Derneği (AAD) yöneticileri ile buluşan Mehmet Tüm, Türkiye gündemi ve Almanya’daki örgütlenme çalışmaları hakkında kapsamlı değerlendirmeler yaptı.

DÜSSELDORF’TA BAŞKONSOLOS ZİYARETİ VE SPD İLE DAYANIŞMA GÖRÜŞMELERİ

21 Ekim 2024’te Düsseldorf’ta CHP Düsseldorf Birlik Başkanı ve üyeleriyle bir araya gelen Mehmet Tüm, Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul’u makamında ziyaret etti. Ziyarette Almanya’daki Türk toplumunun karşılaştığı sorunlar ele alındı. Aynı gün, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) yetkilileri ile yapılan görüşmede, CHP ve SPD’nin ortak çalışma alanları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

KÖLN’DE DİPLOMATİK VE TOPLUMSAL ZİYARETLER

22 Ekim 2024 tarihinde Mehmet Tüm, Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem’i ziyaret etti. Bu ziyarette Tüm’e CHP Almanya Federasyonu Başkanı Özgür Uçma ve Köln Birlik Başkanı ile yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Aynı gün Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Başkanı Muharrem Kuzey ile de görüşme gerçekleştirilerek Almanya’daki Türk toplumuna yönelik ortak projeler değerlendirildi. Avrupa Alevi Konfederasyonu Eşit Başkanı Hüseyin Mat’la yapılan görüşmenin ardından Yol TV’ye ziyaret gerçekleştirildi.

NÜRNBERG VE MÜNİH ZİYARETLERİ İLE ÖRGÜTLENME AĞI GÜÇLENİYOR

Mehmet Tüm, Özgür Uçma ve federasyon yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Nürnberg ve Münih CHP birliklerini ziyaret etti. Almanya genelindeki CHP örgütlenmesini ve dayanışma ağlarını güçlendirme amacıyla gerçekleştirilen bu ziyaretlerde, yerel temsilcilerle fikir alışverişinde bulunuldu.

27 Ekim 2024’te Frankfurt Birliği tarafından düzenlenen Cumhuriyet etkinliğine katılan Mehmet Tüm, burada CHP Almanya Federasyonu temsilcileri ile birlikte Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Son olarak Hamburg CHP Birliği’ne yapılan ziyaretle program tamamlandı.