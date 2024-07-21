CHP'li Tüm'den THY tepkisi: "Kendi vatandaşını soymak isteyen tek hava yolu şirketidir"

CHP'li Mehmet Tüm, THY'de ve iştiraki olan AJet'de yaşanan sorunlara değinerek, "Dünyada kendi vatandaşını soymak isteyen hiçbir hava yolu şirketi yoktur. Bunun tek örneği THY’dir. THY‘nin bir kamu şirketi olduğu unutulmuş bir AKP şirketine dönüştürülmüştür" açıklaması yaptı.

CHP Yurtdışı Örgütlenmeden sorumlu PM üyesi Mehmet Tüm, son dönemde THY'de ve iştiraki olan AJet'de yaşanan sorunlara ilişkin açıklama yaptı.

Tüm, açıklamasında; uçuşlarda yaşanan gecikmelere, rezervasyon iptallerine, yurt dışı hatlarındaki biletlerde fahiş artışlara, bazı tarikat ve cemaatlere sağlanan özel indirimlerin yurtdışında yaşayan vatandaşlar arasında rahatsızlıklara neden olduğuna değindi.

CHP'li Mehmet Tüm,THY'nin artık ulusal bir hava yolu olmaktan çıkıp adeta vatandaşı havada soyma yollarına dönüştüğünü, yurtdışında yaşayan çok sayıda vatandaştan ciddi şikayetler aldığını ifade etti. CHP'li Tüm, "AKP iktidarı, kamu kaynaklarını vatandaşımız yararına kullanmak yerine tarikatlar ve cemaatlere alan açmaya devam ediyor" dedi.

CHP'li Tüm'ün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"DÜNYADA KENDİ VATANDAŞINI SOYMAK İSTEYEN TEK ÖRNEK"

"2006 yılında THY’nin hisselerini Borsa aracılığı ile satan AKP, THY’deki kamu hissesinin %50’nin altına indirerek adeta denetimden kaçırmanın fırsatını yaratmıştır. Bugün bir kamu şirketi olan THY Devlet Denetiminden kasıtlı olarak çıkarılmıştır. Özellikle bu yaz aylarında memleketlerine gelmek isteyen, çocuklarını vatanlarında akrabaları ile buluşturmak isteyen yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, uygulanan ücret politikası yüzünden gelemiyorlar. Dünyada kendi vatandaşını soymak isteyen hiçbir hava yolu şirketi yoktur. Bunun tek örneği THY’dir. Önde gelen tüm hava yolu şirketleri kendi vatandaşlarına özel bilet tarifesi uygularken THY adeta vatandaşlarımızı cezalandırarak ülkeye gelmelerine engel olmaktadır. Oysa aynı THY geçtiğimiz 3 yıl içerisinde sadece İsmail Ağa derneğine 334 bin dolar bilet desteği sağlamış yani indirim yapmıştır.

"AKP ŞİRKETİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR"

THY‘nin bir kamu şirketi olduğu unutulmuş bir AKP şirketine dönüştürülmüştür. Genel Müdürün maaşı Cumhurbaşkanının maaşını çok üzerinde olduğu onlarca siyasinin yakınlarının istihdam edildiği yerel seçim döneminde dahi 25 bin yeni personelin başlatıldığı adeta bir arpalığa dönüşmüştür. Anadolu Jet’in yeniden yapılandırma bahanesi ile yaşanan sıkıntılar, kamu zararı ise ayrıca sorulması gereken konudur. Bu konuda iktidar kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapmak zorundadır.

"CUMHURBAŞKANI YURTTAŞLARIMIZIN SORULMASINA İZİN VERMEMELİ"

Her vesile ile sıla-i rahim’den bahseden sayın Cumhurbaşkanı vatandaşlarımızın sesine kulak vermelidir. Yurtdışında yaşayan yurttaşlarımızın soyulmalarına izin vermemelidir. Uçak biletlerini derhal makul seviyelere çekecek düzenlemeyi yaşama geçirmelidir.

Birilerinin çocukları maaş alacak, birileri yüksek huzur hakkı alacak diye insanımızı yüksek bilet fiyatına mahkum edemezsiniz diyen Tüm; Bilet ücretleri makul fiyatlara ininceye kadar konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın bu haklı itirazını haklı buluyor ve sonuna kadar desteliyoruz."