CHP'li Türeli'den enflasyon tepkisi: "İyimser senaryolar kurmak mümkün değil"

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paylaştığı nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

CHP'li Türeli, "Bu tablo, ekonomi yönetiminin 2026 yılı için Orta Vadeli Program (OVP) ve Merkez Bankası Enflasyon Raporlarında ısrarla vurguladığı yüzde 16’lık yıl sonu hedefini matematiksel bir çıkmaza sürüklüyor" ifadelerini kaydetti.

"Yıllık hedefin neredeyse tamamının tüketilmiş olması, ekonomi kurmaylarının rasyonel zemin iddiasını ciddi şekilde zedeliyor" eleştirisini dile getiren Türeli, şunları kaydetti:

"Mevcut veriler ışığında, yüzde 16 hedefine sadık kalınabilmesi için önümüzdeki 8 ayda toplam enflasyonun yalnızca yüzde 1,18 olması gerekiyor ki bu da önümüzdeki 8 ay boyunca aylık ortalama enflasyonun binde 1,5 seviyesinde gerçekleşmesi demek. Mevcut piyasa dinamikleri, fiyatlama davranışları ve kur baskısı göz önüne alındığında bu oran kağıt üzerinde bir temenniden öteye geçemiyor.

Yılın henüz ilk dört ayı geride kalmışken yıllık hedefin neredeyse tamamının tüketilmiş olması, ekonomi kurmaylarının rasyonel zemin iddiasını ciddi şekilde zedeliyor. Gerçeklikle bağı kopmuş bu makroekonomik hedefler üzerinden ekonomideki karar alıcılara gerçekçi bir perspektif sunabilmek ve Türkiye ekonomisinin geleceğine dair iyimser senaryolar kurmak mümkün değil. Mevcut verilerle hedeflerin uyumsuzluğu, iktidarın ekonomi projeksiyonlarını teknik bir analiz konusu olmaktan çıkarıp, ironik bir söylem düzeyine indirgiyor."