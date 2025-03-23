CHP'li Tutdere ön seçimde oyunu kullandı: “En büyük güç halktır”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçimde oyunu kullandı.

Can Düğün Salonu’nda oy verme işleminin ardından açıklama yapan Tutdere, tüm yurttaşları demokrasiye sahip çıkmaya çağırdı.

Başkan Tutdere, “Bugün 23 Mart ‘Demokrasi Şöleni’ için Adıyaman il teşkilatımızın sandıkları kurduğu Can Düğün Salonundayız. Bütün Cumhuriyet Halk Partili üyeleri ve Türkiye’de demokrasiye inanan bütün hemşehrilerimizi bugün bu demokrasi şölenine bekliyoruz” dedi.

"EN BÜYÜK GÜÇ MİLLETTİR"

Oyların sadece bir tercih değil, aynı zamanda hukukun üstünlüğü ve demokrasinin geleceği için atılmış bir adım olduğuna dikkat çeken Tutdere, şöyle devam etti: