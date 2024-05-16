CHP'li üç belediyeden ortak 'Atatürk' yürüyüşü

Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş Belediyeleri, Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Mayıs 1919’da Samsun’a hareketinin 105’inci yılında bir yürüyüş düzenledi. Üç ilçenin belediye başkanları, gençlerle birlikte Dolmabahçe’den, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için yola çıktığı Karaköy Rıhtımı’na kadar yürüdü.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bu yılki kutlamalarda bir araya gelen Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş Belediyeleri, yürüyüşe imza attı.

Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a hareket ettiği 16 Mayıs 1919’un 105’inci yılında, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, gençlerle beraber Dolmabahçe’den Karaköy Rıhtımı’na yürüdü. Yürüyüşe CHP Parti Meclisi Üyeleri Bedirhan Berk Doğru ve Umut Dikili ile ilçe başkanları da eşlik etti.

Saat 11.00’de başlayan yürüyüşe ellerinde Türk bayrağı olan binlerce kişi katıldı. Yürüyüş güzergahındaki iş yerlerinde ve evlerinde bulunanlar, korteje katılanlara alkışlarla destek verdi.

‘İLK ADIM ANITI’NDA TÖREN

Yürüyüşün son noktası olan Karaköy Rıhtımı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başkanlar tarafından İlk Adım Anıtı’na çiçek bırakıldı. Törende İl Başkanı Çelik ve belediye başkanları birer konuşma yaptı.

GÜNEY: BEYOĞLU İÇİN UZUN YILLAR SONRA ‘İLK ADIM’I GERÇEKLEŞTİRDİK

Törene ev sahipliği yapan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün 105 yıl önce bugün kararlılıkla, inançla ve adanmışlıkla ilk adımı attığını belirtti.

Güney, “Buradan Samsun’a giderek Anadolu’nun aydınlanma ateşini, Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlanma ateşinin kıvılcımını verdi. Mustafa Kemal’in yaktığı ateş, bütün Anadolu’da bir kartopu gibi büyüdü. Bugün eğer ‘egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyorsak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaktığı ateşledir. Bu iradeye sahip çıkan Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, vatanın savunmasında Cumhuriyetin kurtuluş ve kuruluşunda bedel ödeyen tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Bugün de aslında Beyoğlu için uzun yıllar sonra bir ilk adımı gerçekleştirdik. Cumhuriyet kutlamaları Beşiktaş Dolmabahçe sınırında biter, Şişliden Beyoğlu’na yankıları gelirdi. Dolayısıyla bugün Cumhuriyet kutlamalarına ev sahipliği yapıyor olmaktan büyük bir gurur duyuyorum” dedi.

ŞAHAN: ATATÜRK’ÜN BİZLERE BIRAKTIĞI MİRAS İÇİN BİR ARADAYIZ

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da Atatürk’ün bıraktığı miras için bir arada olduklarını; Şişli’de, Beşiktaş’ta, Beyoğlu’nda 105 yıl önce ilk adımı atılan Milli Mücadelenin izlerini yaşatmak ve hatırlatmak için 3 belediye başkanı olarak buluştuklarını söyledi.

Şahan, “Şişli’de Halaskargazi’deki evinde Milli Mücadele planlarını yol arkadaşlarıyla çalıştı. Beşiktaş Akaretler’de Zübeyde Ananın duasını aldı. Beyoğlu’nda; işte tam burada Samsun’a yola çıkıp Cumhuriyete giden yolculuğuna başladı. 19 Mayıs, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘doğum günüm’ dediği gündür. Biz bu mirasın farkındayız. Bizler, imkansızlıkların ortasında inançla kazanılan bu demokrasi zaferinin İstanbul’daki muhafızlarıyız. Cumhuriyeti yaşatmak ve daha ileriye taşımak için çok çalışacağız.” diye konuştu.

RIZA AKPOLAT: TARİHE TANIKLIK ETMEK İSTEDİK

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise tarihi bir ana tanıklık ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Biz her yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlamaya başlarken Akaretlerdeki evinden başlar Beşiktaş İskelesi’ne iner oradan denize bir çelenk bırakırdık. Hep şunu hayal ederdik; Beyoğlu Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçse de bayramımızı tam olarak kutlasak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önce Şişli’den yola çıkıp sonra Beşiktaş’a gelip anne duası alarak Beşiktaş İskelesi’nden Kartal İstimbot ’una binerek bu noktaya geldiği ve buradan Bandırma Vapuruna geçtiği kadim noktada bulunuyoruz. Bu anı hep beraber yaşamak istedik. Dedik ki; Atatürk’ün gezdiği, ziyaret ettiği, Kurtuluş Savaşı’na giderken ilk adımı attığı yerde, o yolda yürürken o hissi hep beraber yaşayıp, bu tarihe tanıklık edelim. Hepinizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANLARINA “İLK ADIM” TEŞEKKÜRÜ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Mustafa Kemal Atatürk'ün Beşiktaş'ta, Şişli'de ve Beyoğlu'nda çok önemli izleri olduğunu kaydederek şöyle konuştu:

“Ancak sadece bu ‘İlk Adım’ yürüyüşü bugünle sınırlı değil. Yine İstanbul'un 26 ilçesinde belediye başkanlarımız komşu ilçeleriyle hep birlikte uyumlu çalışmalar planlayarak uyumlu projeler geliştirerek İstanbul halkına hizmet edecekler. Üç belediye başkanımız, Şişli Belediye Başkanımız, Beşiktaş Belediye Başkanımız ve Beyoğlu Belediye Başkanımız aslında bugün bunun da ilk adımını atmış oldular. Üç belediye başkanımıza da bu önemli adım için sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından tören, halk oyunları ekiplerinin gösterisi ve Cumhuriyet Bandosunun konseriyle sona erdi.