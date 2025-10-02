CHP'li Ulaş Karasu: "Her deprem sonrası aynı tablo: İnternet yok, iletişim yok"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, bugün yaşanan depremin ardından internet yok ve iletişimin olmamasına tepki göstererek "Beklenen büyük bir afette ne olacak?" dedi.

Ulaş Karasu, bugün saat 14.55'te merkez üssü Marmaraereğlisi (Tekirdağ) açıkları olan depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu depremde de sınıfta kaldınız" diyen Karasu, şu ifadelere yer verdi:

"Marmara'da sarsıntı yaşandı. GSM operatörleri yine çalışmıyor, sorunlar yaşanıyor. Her deprem sonrası aynı tablo: İnternet yok, iletişim yok. Peki, beklenen büyük bir afette ne olacak? Vatandaş yakınlarına ulaşamıyor. Yine vatandaşa 'WhatsApp, Telegram, Bip gibi uygulamaları kullanın' mı diyeceksiniz? Arpalık yaptığınız şirketler milleti soyup, altyapı yatırımlarını yapmıyor. 'Suriye'ye internet desteği sağlanacağız' diyeceğinize vatandaşa hizmet edin."