CHP'li Ülkü İnanlı'dan 'gazetecileri etkilemeyecek' denilen dezenformasyon yasasına tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, "halkı yanıltıcı bilgi" iddiasıyla tutuklanan gazetecilere yönelik açıklamalarda bulundu ve "dezenformasyon yasası"na tepki gösterdi. İnanlı, 83 gazetecinin 114 defa tutuklandığını ifade etti.

İnanlı, şu ifadeleri kullandı:

"Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçundan bugüne kadar neler yaptınız, biliyor musunuz?

Bu dönemin dezenformasyon yasası dediğimiz sansür yasası.

83 gazeteci, 114 tutuklama, 54 soruşturma, 39 dava.

Bugün İsmail Arı, Alican Uludağ da "halkı yanıltıcı bilgiyi yaymaktan" tutuklu ama tam olarak ne dediler de tutuklandılar, iddia makamı da bilmiyor.

Zafer Arapkirli daha yeni ceza aldı ve yine Merdan Yanardağ da hapis cezası aldı."