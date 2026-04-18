CHP'li Ülkü İnanlı: Gerçek ortada; ekonomi kötü yönetiliyor, bedelini herkes ödüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmada, ekonomide gelinen çarpıcı tabloya dikkati çekti.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın, İBB 2025 yılı faaliyet raporunu sunmasının ardından, Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler raporla ilgili görüşlerini bildirdi.

Söz alan CHP'li Ülkü İnanlı, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından sonra 1 ayda döviz talebinin 4,9 milyar dolar olduğunu kaydetti. Yine aynı dönemde yabancı yatırımcının 39,7 milyar dolar çıkış yaptığını anımsatan İnanlı, "AKP seçmeninin %67’si, MHP seçmeninin %69’u ekonominin kötü yönetildiğini söylüyor. Gerçek ortada. Ekonomi kötü yönetiliyor, bedelini herkes ödüyor" ifadelerini kullandı.

"SGK VE VERGİ BORÇLARI KATLANMIŞ, O DÖNEM BELEDİYE BAŞKANI ERDOĞAN"

İnanlı, özetle şunları söyledi: "İBB borçlu, ödemiyor” diyorsunuz ya… 16 Şubat 1996, Meydan Gazetesi: Refah Partili belediyeler borç batağında. Dış borç 2.8 milyar doları aşmış, SGK ve vergi borçları katlanmış. O dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bunlar benim değil, arşivin yazdıkları. Bugün ise tablo daha ağır: Mehmet Şimşek’in açıklamasına göre, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından sonra 1 ayda döviz talebi 4.9 milyar dolar. Savaştan sonra bile bu kadar olmamış. Yine aynı dönemde yabancılar 39.7 milyar dolar çıkış yaptı. Ve en çarpıcısı: AKP seçmeninin %67’si, MHP seçmeninin %69’u ekonominin kötü yönetildiğini söylüyor. Gerçek ortada. Ekonomi kötü yönetiliyor, bedelini herkes ödüyor."

Meclisteki konuşmaların ardından yapılan oylamada, faaliyet raporu 76 ret oyuna karşılık 139 oyla kabul edildi.