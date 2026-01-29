CHP'li Umut Akdoğan'ın eski danışmanının cansız bedeni gölde bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın eski danışmanı Serdar Özkanatoğlu'nun cansız bedeni Ankara'nın Mamak ilçesindeki Mavi Göl'de bulundu.

Özkanatoğlu, 2 gün önce eşiyle tartışıp evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Özkanatoğlu'na ulaşamayan ailesi, polise kayıp ilanında bulundu.

Dün (18 Ocak Çarşamba) Mavi Göl'de ceset bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Jandarma ekipleri, cesedin Özkanatoğlu'na ait olduğunu belirledi.

Özkanatoğlu'nun eşine 'Hakkınızı helal edin' diye mesaj attığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Serdar Özkanatoğlu’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Özkanatoğlu'nun cenazesi, bugün Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.