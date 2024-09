CHP'li Ün: Büyükbaş hayvan sayısı ithalata rağmen düşüyor

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2024 yılının ilk yarısına ait hayvan varlığı verilerini değerlendirdi.

TÜİK’in verilerine göre büyükbaş hayvan sayısındaki ciddi azalmaya dikkat çeken Ün, bu düşüşün ithalata rağmen engellenemediğini belirtti.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYISINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

"2020 yılında büyükbaş hayvan sayımız 18,2 milyon iken, bu yılın ilk yarısında sayı 16,6 milyona düştü" diyen Ün, şunları söyledi: "Üç buçuk yılda tam 1,6 milyon büyükbaş hayvan kaybettik. Küçükbaş hayvan sayımız da aynı şekilde düşüş gösterdi; 2021 yılında 75,5 milyon olan küçükbaş hayvan varlığımız, bugün 70,5 milyona geriledi. Son 2,5 yılda küçükbaş hayvan sayısı 5 milyon azaldı. Bu, tarım ve hayvancılıktaki yapısal sorunların bir göstergesidir."

Asıl sorunun ithalata rağmen devam eden bu azalma olduğunu belirten Ün, son altı ayda 28 binden fazla büyükbaş hayvanın kaybedildiğine dikkat çekti.

Ün, şunları ifade etti: "Oysa aynı dönemde 197 bin 396 büyükbaş hayvan ithal edildi. Bu sayıyı da eklediğimizde toplamda 225 bin 719 büyükbaş hayvan kaybettik. İthalata rağmen hayvan sayımızı artıramıyorsak, ortada ciddi bir sorun var demektir."

BAKAN YUMAKLI'YA ELEŞTİRİLER

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yı eleştiren Ün, Bakan’ın hayvan varlığına dair “yeterli” ifadesine tepki göstererek, "Madem hayvan sayısı yeterli, o halde neden canlı hayvan ve et ithal ediyorsunuz? Et fiyatlarını kontrol etmek için ithalat yaptığınızı söylüyorsunuz, fakat ithalata harcayacağınız parayı küçük aile işletmelerine destek olarak aktarsaydınız, aynı regülasyonu çok daha sürdürülebilir şekilde sağlardınız. Ancak siz ithalatı tercih ettiniz" dedi.

"HAYVANCILIK İTHALATA BAĞILMI HALE GELDİ"

AKP iktidarının hayvancılığı ithalata bağımlı hale getirdiğini belirten Ün, “Bugün büyükbaş hayvan varlığımızın yarısından fazlası ithal. AKP döneminde toplamda 6,9 milyon büyükbaş, 3,2 milyon küçükbaş hayvan ile 384 bin ton et ithal edildi ve buna 11,5 milyar dolar ödendi. Ancak ithalat, hayvancılığın sorunlarını çözmez, sadece günü kurtarır. Taşıma suyla değirmen dönmez" ifadelerini kullandı.

Ün, ithalat politikalarının sürdürülemez olduğunu belirterek, "Sizden önceki bakanlar da ithalatın iki-üç yıl içinde biteceğini söylüyordu. Ama her gelen bakan bu söylemi tekrarlıyor. Demek ki siz de aynı yoldasınız, bakanlık görevinizin sonuna yaklaştınız" dedi.

CHP'NİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Ün, CHP iktidarında küçük aile işletmelerini destekleyeceklerini ve hayvan varlığını artıracaklarını belirterek şunları kaydetti: “Yem maliyetlerini düşürmek için meraları ıslah edeceğiz ve bir daha bu topraklarda ne ithal hayvan ne de ithal et göreceksiniz. AKP’nin ithalat politikaları yüzünden halkımız et, süt, ekmek kuyruklarına girmek zorunda kalıyor. Emekliler sofrasında et göremiyorsa, çocuklarımız yeterince et ve süt tüketemiyorsa, bunun sorumlusu saray yönetimidir. İlk seçimle bu düzeni değiştireceğiz."