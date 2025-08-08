CHP'li Uzun'dan Bakan Kurum'a: Yatağan'daki termik santralde artan hava kirliliğinin kaynağı nedir?

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Yatağan'da hava kirliliğine neden olduğunu belirttiği termik santrele ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a "Yatağan’daki termik santralde son günlerde artan hava kirliliğinin kaynağı nedir? Yatağan Termik Santrali’nin çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporu kapsamında uyması gereken yükümlülükler nelerdir ve bu yükümlülüklere uyulup uyulmadığı denetlenmekte midir" diye sordu.

CHP'li Uzun, Yatağan'daki siyah duman yayarak hava kirliliğine yol açan termik santralin halk sağlığını etkilediğini belirterek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

"AYNI ZAMANDA CİDDİ BİR HALK SAĞLIĞI KRİZİ"

Vatandaşların solunum rahatsızlığı yaşadığına dikkat çeken Uzun, “Termik santral kaynaklı olduğu düşünülen hava kirliliğine rağmen, ilgili kurumlar tarafından kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmamış; baca gazı arıtma sistemlerinin çalışıp çalışmadığı, emisyon değerlerinin yasal sınırların üzerinde olup olmadığı gibi sorular yanıtsız bırakılmıştır. Bakanlık artık bu konuya dair endişeleri giderecek bilimsel ve doğru verileri halkımızla paylaşmalı varsa bir suistimal gereğini yapmalıdır" dedi. Bakanlığın sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayan Uzun, “Yatağan’da gözle görülür düzeye ulaşan hava kirliliği, yalnızca bir çevre sorunu değil; aynı zamanda ciddi bir halk sağlığı krizidir" dedi. Uzun, gerekli denetimlerin derhal yapılarak sorumlular hakkında yasal işlemlerin başlatılmasını istedi.

Uzun, Bakan Kurum'a şu soruları yöneltti:

"Yatağan’daki termik santralde son günlerde artan hava kirliliğinin kaynağı nedir? Bu konuda Bakanlığınıza ulaşan resmi bir şikâyet ya da rapor var mıdır? Santralin baca gazı arıtma sistemleri aktif ve yeterli kapasitede çalışmakta mıdır? Bu sistemlerin son denetimi ne zaman yapılmıştır? Bu denetimin sonuçları nelerdir? Olması gereken değerler ne ölçüde aşılmıştır? Son bir ayda Yatağan ilçesinde yapılan hava kalitesi ölçümleri nelerdir? PM10, PM2.5, SO₂, NOx vb. (Emisyon değerleri) gibi parametrelerde hangi seviyeler kaydedilmiştir?

"İHLAL TESPİT EDİLDİ Mİ?"

Yatağan’daki hava kalitesine ilişkin Bakanlığınızca yapılan denetimlerde herhangi bir ihlal tespit edilmiş midir? Edildiyse ilgili kuruluşa ne tür idari yaptırımlar uygulanmıştır? Yatağan Termik Santrali’nin çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporu kapsamında uyması gereken yükümlülükler nelerdir ve bu yükümlülüklere uyulup uyulmadığı denetlenmekte midir? Yatağan halkının sağlığının korunması ve hava kirliliğinin giderilmesi için Bakanlığınızca hangi acil önlemler alınacaktır? Çevre kirliliğine ilişkin kamuoyuna neden herhangi bir bilgilendirme yapılmamaktadır? Kamuoyunun doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirilmesine dönük bir çalışmanız olacak mıdır?"