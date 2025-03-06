CHP'li Uzun'dan kanun teklifi: "İlk evini alacak ailelerden tapu harcı alınmasın"

CHP Milletvekili Cumhur Uzun, ilk evini alacak ailelerden tapu harcı alınmaması için hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Uzun, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde özellikle son yıllarda ağır bir ekonomik kriz yaşanmakta ve bu kriz toplumun küçük bir bölümü hariç, neredeyse her ekonomik ve sosyal düzeydeki vatandaşlarımız tarafından ise ağır bir şekilde hissedilmektedir. Gıda fiyatlarından - enerji fiyatlarına, hizmet sektöründen - inşaat sektörüne kadar her alanda yaşanan fiyat artışları hem üreticileri hem de tüketicileri olumsuz etkilemektedir. Önü alınamayan bu darboğaz birçok sektörde küçülmeye yol açarken, vatandaşlarımızın en zorunlu ihtiyaçlarda dahi tüketimlerini kıstığı görülmektedir. Barınma hakkı, beslenme gibi zorunlu ihtiyaçların başında gelen ihtiyaçlardan olup, aynı zamanda Anayasal bir hakkı ifade etmektedir. Günümüzde milyonlarca aile bu ihtiyacı karşılayamaz ve bu haktan yararlanamaz hale gelmiştir.

Bir yandan milyonlarca aile barınma hakkından yararlanamazken diğer yandan 2025 yılı bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Aile Yılı' olarak ilan edilmiştir. Aile yılı ilan edilen günümüzde birçok aile ev sahibi olamadığı gibi hala kirada yaşamakta ve kira fiyatları her geçen gün yüksek oranda artmaktadır. Barınma hakkını kullanmak isteyen vatandaşlarımız için yeterli çalışmalar ve düzenlemeler yapılmamakta, kredi faizleri ödenecek düzeyin çok üzerinde seyretmekte, sosyal konut projeleri ise yetersizliği nedeniyle derde derman olamamaktadır. Hal böyleyken konut fiyatları ise her geçen gün artmaya devam etmektedir.

Hızla yükselen fiyatlarla birlikte, ülkemizde 2024 yılı itibarıyla ortalama konut fiyatı 3 milyon 400 bin lirayı bulmuştur. Bu fiyatın 2025 yılı sonunda ise 4 milyon lirayı geçeceği öngörülmektedir. Konut alımlarında en büyük masraf kalemlerinden biri de tapu harcıdır. Tapu harcı oranı hali hazırda her iki taraf için de satış bedelinin binde 20’si (yüzde 2) olmak üzere toplam binde 40 (yüzde 4) olarak uygulanmaktadır. 2024 yılı ortalama fiyatları ile konut alacak bir vatandaşın mevcut kanunla ödemesi gereken ortalama tapu harcı 136 bin liradır. Ödenen bu rakamlar aynı konutun 10 yıl önceki fiyatına denk."

Uzun’un kanun teklifinin gerekçesi ise şöyle:

"Konut fiyatlarındaki yüksek artış nedeniyle konut satışlarının düştüğü bu dönemde konutların önemli bir oranının kredi ile alındığı ve yüksek kredi maliyetleri de düşünüldüğünde ailelerin ilk konutlarını alırken desteklenmesi adına tapu harcından muaf tutulması ailelerin konuta erişiminde bir nebzede olsa maddi katkı sağlayacak ve aile yılının anlam ve önemine yakışır bir destek oluşturacaktır. Hem Anayasamıza hem de kültürümüze göre 'Aile toplumun temelidir.' Bu bilinçten hareketle ailelerimize her alanda destek olunmalı ve bu temele katkı sağlanmalıdır. Bu teklifle 'Aile Yılı' ilan edilen bu dönemde, ilk kez ev alacak ailelere sağlanacak maddi desteğin yanı sıra sosyal devlet olma ilkesinin gereğinin yerine getirilmesi ve Anayasal bir hakkın kullanımının da kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda başta iktidar olmak üzere tüm partilerden teklifimize destek olmalarını bekliyoruz.”