CHP'li Uzun, İmamoğlu'nun mesajını paylaştı: Kendisini her şeyin sahibi olarak gören akla sesleniyorum. Milletle inatlaşma

CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun'dan, Ekrem İmamoğlu'ndan aldığı mesajı yayımladı. İmamoğlu mesajında, "Kendisini her şeyin sahibi olarak gören akla sesleniyorum. Milletle inatlaşma" ifadelerine yer verdi.

Güncel 15.04.2025 00:25 Giriş: 15.04.2025 00:25

Güncelleme: 15.04.2025 00:28 Kaynak: ANKA

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ANKA