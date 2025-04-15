CHP'li Uzun, İmamoğlu'nun mesajını paylaştı: Kendisini her şeyin sahibi olarak gören akla sesleniyorum. Milletle inatlaşma
CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun'dan, Ekrem İmamoğlu'ndan aldığı mesajı yayımladı. İmamoğlu mesajında, "Kendisini her şeyin sahibi olarak gören akla sesleniyorum. Milletle inatlaşma" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: ANKA
Tutuklu bulununan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan mesaj geldi. CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun'un X hesabından paylaştığı mesajda İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:
"Kendisini her şeyin sahibi olarak gören akla sesleniyorum. Milletle inatlaşma. 105 yıldır bu topraklarda 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' prensibi ile ayyıldızlı Türk Bayrağı dalgalanıyor! Unutmayın... Millet büyüktür!"