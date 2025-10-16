CHP'li Uzun: ''Yüzyılın projesi' dediler, projeden öteye geçemediler''

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Menteşe’de yapılması planlanan TOKİ konutlarının üç yıldır başlamamış olmasını meclise taşıdı. Uzun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a yönelik soru önergesi vererek, yaşanan gecikmeye ilişkin açıklama talep etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2022 yılında duyurduğu "250 Bin Sosyal Konut" projesinin Menteşe ayağında, 1.100 konut yapılacağı belirtilmişti.Ancak uzun bir bekleyişin ardından ne temel atıldı ne de ihale gerçekleştirildi. Uzun, projeye dair somut bir ilerleme kaydedilmediğini belirterek, "Vatandaşlar üç yıldır bekliyor. Hâlâ bir temel atılmadı, hatta ihale bile yapılmadı. Proje neredeyse durma noktasına geldi" dedi.

Uzun, projenin akıbetine dair Bakan Kurum’a şu soruları yöneltti:

Menteşe’deki TOKİ konut projesinin mevcut durumu nedir?

Haziran 2025’te ihale yapılacağı sözü neden yerine getirilmemiştir?

Arsa tespitinin yapılmadığı ve ihale dosyasının hazırlanamaması iddiaları doğru mudur

Hangi bölgelere arsa seçimi yapılmış ve neden uygun bulunmamıştır?

Proje için ayrılan ödenek tutarı nedir? 2022-2025 arasında proje için herhangi bir bütçe aktarımı yapılmış mıdır?

Kurada hak sahibi olarak belirlenen vatandaş sayısı nedir?

Bu kişilere süreç hakkında son bilgilendirme ne zaman yapılmıştır?Üç yıldır proje başlamadığı halde, hak sahiplerinden ödemeler alınmış mı, kredi kullanımı yapılmış mı?

Yapıldıysa, mağduriyetlerin giderilmesi için bir plan var mıdır?

Projenin yeniden başlatılması için Bakanlık veya TOKİ tarafından belirlenmiş bir takvim var mıdır?

Eğer varsa, ihale ve inşaatın fiilen başlama tarihi nedir?

Menteşe’deki bu gecikmenin nedeni idari bir aksaklık mı, yoksa proje önceliğinin değişmesi midir?

"SÖZLER VERİLDİ, GERÇEKLEŞEN HİÇBİR ŞEY YOK"

Uzun, "Menteşe'deki TOKİ konutları hâlâ başlamadı ve vatandaşlar beklemeye devam ediyor. 'Yüzyılın projesi' dediler, ama projeden öteye geçemediler," diyerek iktidarın verdiği sözlerin tutulmadığını vurguladı. Ayrıca, "Saray iktidarı, vatandaşın hakkını ve emeğini yok sayıyor. Bu projeler ne zaman hayata geçecek? Sadece vaatler ve gösterilerle bu işler olmuyor" diye ifade etti.