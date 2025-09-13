Giriş / Abone Ol
Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP’yi hedef alan yargı müdahalelerinin demokrasi adına kaygı verici olduğunu belirterek “Biz provokasyona düşmeden, şiddete prim vermeden, meşru ve demokratik yollarla partimize yönelik saldırılara karşı kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

CHP'li Vahap Seçer'den Pazartesi için kritik uyarı

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP kurultayıyla ilgili kritik davanın duruşmasına saatler kala önemli bir açıklama yaptı.
Sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaşan Başkan Seçer,  “Partimize yönelik baskılar ve yargı müdahaleleri demokrasi adına kaygı vericidir” dedi.

PROVOKASYONA DÜŞMEDEN, ŞİDDETE PRİM VERMEDEN

İstanbul İl Başkanlığına ve kurultay sürecine yönelik müdahalelerin bu baskıların son halkası olduğuna işaret eden Başkan Seçer,  “Biz provokasyona düşmeden, şiddete prim vermeden, meşru ve demokratik yollarla partimize yönelik saldırılara karşı kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk’ün emaneti, laik ve demokratik Türkiye’nin teminatıdır” dedi.

