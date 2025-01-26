CHP'li vekil: Muharrem İnce, 'baba ocağı'na dönmek istiyor

CHP'nin 2018'deki Cumhurbaşkanı adayı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı öne sürüldü. Söz konusu iddiayı değerlendiren CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İnce'nin 'baba ocağı'na dönmek istediği yönünde bilgi olduğunu ancak Genel Merkez'in bu konudaki tavrının ne olduğunu bilmediği söyledi.

Muharrem İnce'nin CHP'ye döneceği yönündeki iddiaya ilişkin soruyu Sözcü TV'de yanıtlayan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, iddiaları doğruladı. Öztunç, Mutlu'nun "Muharrem İnce CHP’ye katılacak iddiasına ilişkin ne dersiniz?" sorusuna "Bu konuda bilgim var, doğru" diyerek yanıt verdi.

'GENEL MERKEZİN TAVRINI BİLMİYORUM'

Öztunç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bendeki bilgiye göre Muharrem Bey’in Cumhuriyet Halk Partisi’ne gelmek gibi bir niyeti olduğunu herkes biliyor.

Ancak Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel merkez yönetiminin bu konudaki tavrını bilmiyorum. Fakat Muharrem Bey’in böyle bir isteği, 'baba ocağı'na dönüş gibi bir arzusu olduğunu biliyorum.

Muharrem Bey’in yakın çevresinde, hukuku olan arkadaşlarımız var. Onlar Muharrem Bey’in baba ocağına dönme isteği olduğunu ifade ediyor.

Bunun hemen sonuçlanacağını düşünmüyorum. Daha çok son dönemde yaşanan adaletsizlikler, hukuksuz yaptırımlar ve haksızlıklarla ilgili bir gündem olacaktır.

Ancak genel merkezin bu konuda ne düşündüğünü ya da Sayın Genel Başkan’ın bu konuda nasıl bir planı olduğunu bilmiyorum. Bu bilgi şu an paylaşılmış değil."