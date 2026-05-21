CHP'li vekil, mutlak butlan için "yargının konusudur" dedi!

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, CHP ile ilgili "mutlak butlan" tartışmalarına ilişkin Meclis'te açıklamalarda bulundu.

CHP'ye kayyum atama girişimi olarak yorumlanan 'mutlak butlan' süreci ile ilgili konuşan Öztürkmen, "Mutlak butlan benim ya da diğer arkadaşlarımızın konusu değil, yargının konusu. Yargı ne karar verirse, biz devleti kuran bir parti olarak devletin üç ana erkinden biri olan yargıya saygı duyulması gerektiğine inanıyorum" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin de Öztürkmen, "Ben de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoyu paylaşan milletvekillerinden birisiyim. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'ARINMA' ÇAĞRISI YAPTIĞI VİDEO

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 3 buçuk dakikalık tepki çeken bir video paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu, açıklamasında "Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce yaptığı 'iç muhasebe' ve 'arınma' çağrılarını tekrarlayan Kılıçdaroğlu, "Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Ben doğruyu söylerim, ben hakikatin yanında dururum" demişti.

Video kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına tepki göstermişti.

Videoyu alıntılayan ve paylaşımın altına yorum yapan kullanıcılar, Kılıçdaroğlu’nun sözlerini, kaybettiği kurultayın “mutlak butlan” kararıyla iptal edilmesi istemiyle açılan dava sürecine yönelik bir hamle olarak değerlendirmişti.