CHP'li vekil Seda Kaya Ösen: "Tarih, Şimşek’i şirketleri batıran bakan olarak yazacak"

CHP İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından “Ekonomi, artan konkordatolar ve sanayinin içinde bulunduğu durumun araştırılması amacıyla verilen Meclis Araştırma Önergesi’nde konuştu.

Ösen, “Hükümetin izlediği ekonomi politikalarının yalnızca uluslararası sermayeyi mutlu etmeye yönelik olduğunu ve üretim ekonomisinin çökme noktasına geldiğini ifade etti.

CHP İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen, sözlerini şöyle sürdürdü.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ ACİL DURUM SİNYALLERİ VERİYOR"

“Sokakta, pazarda, çarşıda karşılaştığımız manzaranın durumu içler acısı. Bunlara ek olarak reel sektörden, sanayiciden ihracatçıdan gelen rakamları gördükçe, bu ülkenin bir yurttaşı olarak kahrolmamak elde değil. Hükümet sıralarından, bürokrasi koltuklarından bakınca tabloyu göremiyor, gerçekleri çarpıtmak için kendinize yalan söylüyor olabilirsiniz. Ancak vatandaşın ve üreticinin hali hiç olmadığı kadar kötü durumda. Bugün Türkiye’de halinden memnun olan hiçbir kesim yok, hükümet zor olanı başardı, tüm toplumu eşitledi; ama umutsuzlukta. İşçi de işveren de mutsuz, esnaf da sanayici de... Emekli de mutsuz, ev hanımı da gençler de… Tüm toplum umutsuzluk ve karamsarlık içerisinde ayakta kalmaya çalışıyor. Sözün özü Türkiye ekonomisi acil durum sinyalleri veriyor

"TÜRK SANAYİSİ YÜZDE 2 KÜÇÜLDÜ"

İstanbul Sanayi Odası geçtiğimiz günlerde İSO 500 Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları raporunu açıkladı. Verilere göre şirketlerimizin faaliyet kârı 640 milyar lira olarak ortaya çıkmış. Şirketlerin en büyük gider kalemlerinden olan finansman giderleri ise 618 milyar liraya yükselmiş. Bu ne demek? Şirketlerimiz, geçen yıl kazandıklarının neredeyse tamamını, yüzde 100’ünü, finansman giderlerine, krediye, borca ödemiş. Bu durumun doğal bir sonucu olarak; ilk çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla büyüme rakamlarında Türk Sanayisi yüzde 2 küçüldü. Küçülen şirketler, azalan kâr payları, kaybedilen pazarlar ve kaçınılmaz son; konkordato.

Konkordato başvuruları 2024 yılında zirve yapmıştı, rekorlara doymuyor. 2025’te yeni rekorlara doğru koşuyor. Tarih, Sayın Şimşek’i şirketleri batıran bakan olarak yazacak.

Tablo öyle kötü bir haldeki tekstil sektörü başta olmak üzere dünya markalarına iş yapan firmalardan konkordato başvuruları geliyor. 2025’in ilk 4 ayında 1800 konkordato başvurusu yapıldı, yalnızca Nisan ayındaki başvuru sayısı önceki yıla kıyasla yüzde 100 arttı. Türkiye ekonomisi işte bu sebeplerden alarm veriyor. Hükümet bu ekonomik cendereden çıkamayacağını biliyor. Bildiği için maçın süresini uzatmaya çalışıyor. Ancak sonuç çoktan belli. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayının tutuklandığı bir Türkiye’de; enflasyon da düşmez, bütçe de düzelmez, cari açık da dengelenemez, konkordatolar da dizginlenemez. Adalet olmadan, bağımsız yargı olmadan ekonomi düzelmez.”