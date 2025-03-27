CHP'li vekil Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” ve “yargı organlarını alenen aşağılamak” suçlarından resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen, elebaşılığını tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasıyla ilgili olarak sahte tanık arandığı, bir kısım tanıkların yalan tanıklık yapmaya zorlandığı ve tanıkların tehdit edildiği yönünde 26 Mart tarihinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' ve 'yargı organlarını alenen aşağılamak' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır."