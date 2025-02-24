CHP'li vekilden 'başka partiye geçenin milletvekilliği' düşürülsün teklifi

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen AKP’nin kongresinde, İYİ Parti’den seçilen milletvekillerinin AKP’ye katılması gündemde geniş yankı uyandırdı. CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulan teklife göre, milletvekilleri seçildikleri partiden istifa ederse bağımsız kalabilecekler, ancak başka bir partiye katılmaları halinde milletvekilliği düşecek.

Öztürk, bu düzenlemenin seçmen iradesine duyulan saygının bir gereği olduğunu vurgulayarak, "Milletvekili halktan yetkiyi bir parti adıyla alıyor. O yetkiyi alıp başka bir partiye taşıyamaz. Seçmen, oyunu verdiği partinin Meclis’te temsil edilmesini istiyor, şahsi çıkarları için parti değiştiren vekilleri değil" dedi.

Öztürk, 1995’te yapılan değişiklikle bu kuralın kaldırılmasının Meclis'i milletvekili transferleriyle oynanan bir alana çevirdiğini belirterek, “Seçmen AK Parti’ye oy veriyor ama vekil CHP’ye, CHP’ye oy veriyor ama vekil MHP’ye geçiyor. Seçmenin iradesiyle alay eden bu sistemi değiştirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Teklif Ne Öngörüyor?

Önerilen düzenlemeye göre,

Milletvekili partiden istifa ederse, bağımsız olarak görevine devam edebilecek.

Ancak, başka bir partiye katılması halinde milletvekilliği sona erecek.

Öztürk, bu düzenlemenin hem seçmenin iradesini koruyacağını hem de Meclis içindeki siyasi oyunları engelleyeceğini belirterek, "Milletvekili elbette istediği yerde siyaset yapabilir, ama önce seçmenden aldığı yetkiyi iade etmelidir. Bu, siyasi ahlakın temel kuralıdır" dedi.