CHP'li vekilden soru önergesi: TFF, EURO 2024'e Türkiye'den kaç kişiyi götürdü?

CHP Milletvekili Hasan Öztürk, EURO 2024 için TFF'nin Türkiye'den kaç kişiyi Almanya'ya götürdüğünü ve masrafların kim tarafından karşılandığına dair Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te Almanya'da konakladığı otele Türkiye'den misafir olarak kaç kişinin götürüldüğüne dair tartışmalar sürüyor.

Türkiye'den misafir olarak 680 kişinin götürüldüğü iddia edilirken TFF'nin 3 gazeteciyi ağırladığı, kafilenin VIP minibüsler ile taşındığı da öne sürüldü.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Öztürk, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Öztürk, konuyla ilgili şu soruları yöneltti:

1. TFF’nin Türk Milli Takımı ile birlikte misafir olarak götürdüğü 680 kişi kimdir?



2. 680 kişilik kafile neye göre belirlenmiştir?



3. Söz konusu kafile ulaşım, konaklama, maç bileti vs gibi masraflarını kendileri mi karşılamıştır? Masraflarını kendileri karşılamadılarsa masraflar hangi kurum tarafından karşılanmıştır?



4. 680 kişilik kafile toplam kaç gün ağırlanmıştır? 680 kişinin 1 günlük masrafı ve toplam masrafı ne kadardır?



5. Futbolcu Yunus Akgün’ün adına çıkarılan bedava biletin, para ile vatandaşa satıldığı doğru mudur? Futbolcular adına çıkarılan diğer bedava biletler de vatandaşa mı satılmıştır?