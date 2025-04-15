CHP'li vekilden 'tavan kira' teklifi

Türkiye’de son yıllarda giderek derinleşen barınma krizi, Meclis gündemine taşındı. CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, konut kiralarına tavan fiyat uygulaması getirilmesini öngören bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Öztürk’ün teklifine göre, kira bedelleri hiçbir şekilde net asgari ücreti aşamayacak.

Özellikle büyükşehirlerde kiraların fahiş biçimde artmasıyla birlikte milyonlarca yurttaşın ev bulmakta ve barınma giderlerini karşılamakta zorlandığını belirten Öztürk, “Devletin barınma krizine kayıtsız kalma lüksü yoktur. Sosyal hukuk devleti olmak, halkın en temel hakkı olan barınmayı güvence altına almakla başlar” dedi.

“KİRA BEDELİ ASGARİ ÜCRETİ GEÇEMEZ”

Teklif kapsamında, Türk Borçlar Kanunu’na eklenecek hükümle, konut ve çatılı işyeri kiralarının başlangıç bedeli ile yıllık artışlarının yürürlükteki net asgari ücreti geçemeyeceği belirtiliyor. Bu sınıra aykırı yapılan kira sözleşmeleri ise, asgari ücreti aşan kısmı yönünden geçersiz sayılacak.

“EV SAHİBİ DE KİRACI DA HUKUK İÇİNDE KORUNMALI”

Öztürk, “Biz kiracıyı da ev sahibini de koruyan, hakkaniyetli bir düzenleme öneriyoruz. Barınma hakkı ekonomik kazançtan üstündür. Piyasanın insafına bırakılmış bir kira düzeni, sosyal çöküşe yol açar. Bu teklif, hem kira balonunu söndürmeyi hem de orta vadede konut krizine çözüm üretmeyi amaçlıyor,” ifadelerini kullandı.

“SIRÇA KÖŞKLERDEN HALKIN DERDİNİ GÖREMEZLER”

CHP’li vekil ayrıca hükümete de çağrıda bulunarak, “Saraylarda yaşayıp ev kirası ödeyen insanın çilesini bilemezsiniz. Artık halkın sofrasına, evine, sokağına bakın. Bu teklif, halkın sesidir” dedi.