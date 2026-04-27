CHP'li vekile 'Kes lan' diyen hadsiz kaymakam hakkında soruşturma

İçişleri Bakanlığı, paylaşımı sonrası tepki çeken Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında sosyal medya paylaşımları sebebiyle soruşturma açıldığını duyurdu.

Ankara Ayaş’ta 23 Nisan kutlamalarında belediye basın sorumlusunun Kaymakamlık tarafından tören alanına alınmadığı iddiası üzerine Kaymakam Muharrem Eligül hem Türkçe hem de Arapça olarak "Bismillahirrahmanirrahim" diyerek başladığı bir mesaj yayımladı.

Eligül, mesajı kısa süre sonra sildi. Eligül, sildiği paylaşımda; "Belediye görevlileri tören alanında gayet özgür bir şekilde fotoğraf ve video çekimi yapmışlardır. Bu durum, zaten kendi paylaşımlarından da anlaşılmaktadır. Madem ben kamu gücünü kullanıp engellemişim de o kadar fotoğrafı kim çekmiştir uzaylılar mı?" ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı'nın paylaşımı hakkında inceleme başlattığını duyurmuştu.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Eligül'ü gündemde tutacaklarını belirterek "Ayaş Kaymakamı, seni unuttuk sanma. TBMM'de de senin ve senin gibilerin hadsizliğini konuşacağız bu hafta" dedi.

Eligül, Akdoğan'a yönelik "Kes lan!" ifadesini kullandı.

Bakanlık, Eligül'e soruşturma başlatıldığını ve görevinin değiştiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında sosyal medya paylaşımları sebebiyle soruşturma açılmıştır.

Soruşturma kapsamında Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir.

Ayrıca Muharrem Eligül, Edirne Valiliği hukuk müşaviri olarak görevlendirilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Ayaş ilçesinde 23 Nisan nedeniyle düzenlenen törene belediye basın sorumlusunun alana alınmadığı iddiasıyla gündeme gelen İlçe Kaymakamı Muharrem Eligül, tuhaf ve dikkat çekici bir açıklamaya imza atmıştı.

Açıklamasına Arapça ve Türkçe "Bismillahirrahmanirrahim" yazarak başlayan Eligül, hakkındaki iddiaları reddetmiş, daha sonra da paylaşımını silmişti.

Eligül, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın "Ayaş Kaymakamı seni unuttuk sanma. TBMM’de de senin ve senin gibilerin hadsizliğini konuşacağız bu hafta" paylaşımına verdiği "Kes lan" yanıtıyla tepki çekmişti.