CHP'li vekiller Bayrampaşa Belediyesi'ne yapılan operasyona tepki gösterdi

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyona tepki gösterdi.

CHP'li Ağbaba, "Seçilmiş belediye başkanlarını görevden almak, belediyelere sabah baskınlarıyla operasyon yapmak; demokrasiye, sandığa ve milletin iradesine ihanettir" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik ''zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile aralarında belediye yöneticelerinin de bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, operasyona sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Ağbaba, şunları kaydetti:

"Seçilmiş belediye başkanlarını görevden almak, belediyelere sabah baskınlarıyla operasyon yapmak; demokrasiye, sandığa ve milletin iradesine ihanettir. Bayrampaşa Belediyesi’ne yapılan operasyon; hukukun değil, siyasetin operasyonudur. Bu darbe hukukuna karşı dimdik duracağız"

"İBB MECLİS ÇOĞUNLUĞUNU ELE GEÇİRMEK İÇİN HER YOLA BAŞVURAN BİR İKTİDAR VAR"

Öte yandan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer de Bayrampaşa Belediyesi'ne yapılan operasyonun ardından tepki gösterdi. Gürer, '' "Halkın oyu ile seçilen belediye başkanlarını görev yapamaz hale getiren ve İBB meclis çoğunluğunu ele geçirmek için her yola başvuran bir iktidar var" dedi.

"KAÇMA ŞÜPHESİ OLMAYANA CEZA GİBİ TUTUKLAMA ADİL DEĞİLDİR"

CHP'li Gürer'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Halkın oyu ile seçilen belediye başkanlarını görev yapamaz hale getiren ve İBB meclis çoğunluğunu ele geçirmek için her yola başvuran bir iktidar var. Bu kere Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile beş yardımcısı ve beş belediye meclis üyesi gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve Adana Büyük Şehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ile tüm belediye başkanları ve tutuklu belediye görevlileri tutuksuz yargılanmalı ve görevlerine dönerek halka hizmet vermeleri sağlanmalıdır.

Kaçma şüphesi olmayana ceza gibi tutuklama adil değildir. Hukuk bir gün herkese lazım olur. Bu kadar zorlama uygulamalar sistemi tahrip etmesi hiç bir yurttaşın hayrına değildir."

''BU ÜLKEYİ BİR MUZ CUMHURİYETİNE ÇEVİRENLERİ AFFETMEK YOK."

Bayrampaşa Belediyesi'ne yapılan operasyona bir tepki de CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın'dan geldi. Taşkın, ''Bayrampaşa Belediyemize yapılan operasyon, partimize yönelik darbeci girişimlerin bir devamıdır" diye konuştu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP'li Taşkın şu ifadeleri kullandı:

"Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan'ın tahliye olmasını engellemek için alelacele İBB Soruşturması dosyasıyla birleştirilmesi ve Bayrampaşa Belediyemize yapılan operasyon, partimize yönelik darbeci girişimlerin bir devamıdır. Hukuk ayaklar altına alınmış, siyasi ihtirasların paspası haline getirilmiştir. Elbette teslim olmayacak ve ülkeye bu haksızlıkları yaşatanlara adil mahkemelerde hesap soracağız. Milletin gözünün içine baka baka suç işleyenler, mutlaka hesap verecek. Bu ülkeyi bir muz cumhuriyetine çevirenleri affetmek yok."