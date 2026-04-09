CHP'li vekiller Sincan Cezaevi'ni ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ve CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile muhabirimiz İsmail Arı’yı ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin X hesabından mesaj paylaşan Aşkın Genç, şu ifadeleri kullandı:

“Sincan Cezaevi’nde, Aydın Milletvekilimiz ve Adalet Komisyonu Grup Sözcümüz Sayın Süleyman Bülbül ile birlikte; Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan ve gazeteci Sayın İsmail Arı’yı ziyaret ettik. Her ikisinin de sağlık ve moralinin yerinde olduğunu, içeride kararlılıkla durduklarını gördük. Türkiye’de bugün yargı, seçilmişlere ve gazetecilere karşı bir baskı aracına dönüştürülüyor. Belediyelerimize yönelik süreçler de, gazetecilere dönük müdahaleler de aynı anlayışın ürünüdür. Bu doğrudan halkın iradesine ve toplumun haber alma hakkına yönelmiş bir tablodur. Bu anlayışı kabul etmiyoruz. Hem Meclis’te hem sahada; hukukun üstünlüğü, demokrasi ve basın özgürlüğü için mücadeleyi sürdüreceğiz.”