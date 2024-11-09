CHP'li vekillerden, Salıcı'ya yanıt veren Deniz Yücel'e 'üslup' eleştirisi

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın partinin genel başkanı Özgür Özel'e 'normalleşme' söylemi odaklı eleştirilerine ve "Gerekirse kurultaya gidilir" mesajına CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in sert şekilde yanıt vermesi partide yeni bir tartışma başlattı.

CHP İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Mahir Polat, Deniz Yücel'in üslubunu eleştirdi.

Sevda Erdan Kılıç, Salıcı'nın sözlerini 'zorunlu olarak yapılan açıklamalar' şeklinde nitelendirirken Deniz Yücel'in cevabı için ise "Önce hedef gösterip sonra birlik çağrısı yapmak, siyasi tutarlılıkla bağdaşmaz. Ya eleştiri dilini ya da birlik çağrısını yeniden düşünmek gerekir" ifadelerini kullandı.

Daha önce partimizde üst düzey görevlerde bulunmuş, birçok kişinin (!) makam-mevki için kapısını aşındırdığı milletvekili arkadaşımız Oğuz Kaan Salıcı’nın zorunlu olarak yaptığı açıklamalar üzerine, Parti Sözcümüz Deniz Yücel'in kullandığı ifadeler dikkat çekici:



Bir yanda;

👉… — Av. Sevda Erdan Kılıç (@SEVDAERDAN) November 8, 2024

Mahir Polat da Salıcı'ya sahip çıktı ve "Salıcı’nın yerinde ve bir CHP'liye yakışır üsluptaki eleştirilerine" Deniz Yücel'in 'parti geleneklerine uzak bir üslupla' yanıt verdiğini söyledi.

Salıcı'nın eleştirilerine destek veren Polat, "Öncelikle eleştirilen konularla ilgili gerek partililerimizi gerekse kamuoyunu tatmin edecek hiçbir açıklama yapamaması Sayın Salıcı'nın yönelttiği eleştirilerin ne kadar yerinde olduğunu ortaya koymuştur" dedi.

Bugün parti sözcümüzün önceki dönem Genel Başkan Yardımcımız Sayın Oğuz Kaan Salıcı’nın yerinde ve bir Cumhuriyet Halk Partili'ye yakışır üsluptaki eleştirilerine yapmaya çalıştığı ve partimizin geleneklerine uzak üsluptaki yorumlarını üzülerek okudum.



Öncelikle eleştirilen… — Mahir Polat (@vekilmahirpolat) November 8, 2024

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Özgür Özel'e eleştiriler getirmiş ve Özel'in son dönemdeki bazı söylem ve uygulamalarını eleştirerek bunların parti örgütlerinde ve seçmenler arasında tartışmaya yol açtığını öne sürmüştü.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel ise sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın açıkamalarına Salıcı’yı etiketleyerek cevap vermiş ve "Kişisel hırs ve ikbal peşinde koşarken, partinin kurumsal kimliğine zarar verecek eylem ve söylem içerisinde olan her kim olursa olsun, partimizin buna kayıtsız kalmayacağını herkesin, özellikle de geçmişte önemli görevlerde bulunan birinin bilmesi gerekir" demişti.