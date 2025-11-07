CHP'li Yalçın Karatepe'den Fatih Karahan'a: Kredi kartına mahkum olanlara en yüksek faizi ödettiriyorsunuz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, açıklanan yılın 4. enflasyon raporuyla ilgili "Yaşamını sürdürmek için kredi kartına, tüketicine kredilerine, KMH hesabına mahkum olanlara, 'harcama eğilimleri yüksek' diyerek en yüksek faizi ödettiriyorsunuz" dedi.

Yalçın Karatepe, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın son enflasyon raporuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından değerlendirmeleri paylaşan Karatepe, Karahan'ın "Faizi alan olduğu gibi veren de var. Borç alan kesimin, yani faiz ödeyen kesimin harcama eğiliminin daha yüksek olduğunu görüyoruz" sözlerine atıfta bulunarak şunları söyledi:

"Sayın Başkan, 'harcama eğilimi' daha yüksek olduğu için borçlanıp harcamıyorlar, paraları olmadığı çin, ihtiyaçlarını finanse edebilmek için borçlanmak zorunda kalıyorlar. Ve siz, yaşamını sürdürmek için kredi kartına, tüketicine kredilerine, KMH hesabına mahkûm olanlara, 'harcama eğilimleri yüksek' diyerek en yüksek faizi ödettiriyorsunuz.

Diğer taraftan, harcayamayacağı kadar çok parası olanlar ise zenginliklerine zenginlik katıyor. Nereden baksak tutarsız, nereden baksak adaletsiz."