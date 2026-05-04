CHP'li Yaman'dan 26 ilde yeni özel sağlık tesisi planına tepki: "Öncelik kamu yararı olmalı"

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği kapsamında 26 ilde açılması planlanan özel sağlık tesislerine ilişkin, "Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına kamu kadroları verilmezken, ruhsatlı 65 yetim ilaçtan sadece birine erişilebilirken, kişi başına ilaç harcaması OECD ortalamasına göre çok düşükken, kısacası kamunun bunca sorunu varken bu ticari yaklaşım anlaşılmazdır" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, 2026 yılı içerisinde 26 ilde açılması planlanan özel sağlık tesislerinin lisanslama süreci ve şartlarına ilişkin eleştirilerde bulundu. Yaman, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, 11 Kasım 2025’te yayımlanan Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği kapsamında yeni açılacak özel sağlık tesislerine verilecek lisanslara ilişkin usul ve esasların belirlendiğini söyledi.

"AÇIK ARTIRMA USULÜ KADRO SATIŞI"

Sağlık Bakanlığı’nın mart ayında yayımladığı ilana göre 26 ilde 100’er yataklı yeni özel sağlık tesislerinin açılmasının planlandığını belirten Yaman, bu tesisler için kamuda en çok ihtiyaç duyulan farklı branşlarda kadro açılacağını iddia etti.

Yeni açılacak özel sağlık tesisleriyle birlikte özel sektörün sağlık sistemi içindeki payının artacağını ifade eden Yaman, şunları kaydetti:

"Bu durum kamu hastanelerindeki uzman hekim dağılımını da mutlaka etkileyecektir. En yüksek lisans yani kadro satışı yapılan branşlar maalesef kamuda da çok ihtiyaç duyulan branşlardır. Bu açık artırma usulünce özel hastanelerde ve kadrolardaki satışlara bakacak olursak, planlama metninde maalesef bu illerdeki kamu yatırımlarına ilişkin eş zamanlı bir açıklama bulunmamaktadır."

"BU TİCARİ YAKLAŞIM ANLAŞILMAZDIR"

Sağlık Bakanlığı’nın yatak kapasitesi, kadro ve atamalara ilişkin önceliği kamuya vermesi gerektiğini dile getiren Yaman, şöyle devam etti:

"Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına kamu kadroları verilmezken, ruhsatlı 65 yetim ilaçtan sadece birine erişilebilirken, kişi başına ilaç harcaması OECD ortalamasına göre çok düşükken, kısacası kamunun bunca sorunu varken bu ticari yaklaşım anlaşılmazdır. Elde edilen gelirin ise kamuya değil sağlık turizmine esas olarak aktarılacak olması ise hiç anlaşılmazdır."