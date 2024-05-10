CHP'li Yaman, hemşirelerin sorunlarını TBMM gündemine taşıdı

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, 12 Mayıs ve haftasının tüm dünyada 'Hemşireler Günü' olarak kutlandığını belirterek hemşirelerin sorunlarıyla ilgili TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Yaman, pek çok sağlık grubunun 'maliyet kalemi' olarak görüldüğünü söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, Türk Hemşireler Derneği temsilcileriyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) basın açıklaması düzenledi.

12 Mayıs ve haftasının, tüm dünyada, Hemşireler Günü olarak kutlandığını ve bu yılki temanın, ICN yani Uluslararası Hemşirelik Konseyi tarafından 'bakımın ekonomik gücü' olarak belirlendiğini vurguladı ve tüm hemşirelerin 'Hemşireler Günü'nü kutladı.

Hemşirelik mesleğinin önemine vurgu yapan CHP’li Yaman, şöyle konuştu:

“Hasta bakımı, sağlık hizmet sunumunun, hızlı ve güvenli iyileşmenin önemli bir bileşenidir. Hasta, tanı ve tedavi süreçleri boyunca ön planda hekimini görür fakat arkada çalışan çok büyük bir sağlık ordusu vardır, ki bu ekibin en büyük oranını hemşirelik alır. Tüm dünyada, hemşirelerin, sağlıkta insan kaynağının en büyük kısmında yer almasının bir nedeni vardır. Bu da tıbbi süreçlerdeki “BAKIM” sürecinin öneminden kaynaklanır."

"HEMŞİRELER MALİYET KALEMİ OLARAK GÖRÜLÜYOR"

Sorunun, sadece sayının azlığında olmadığına da dikkat çeken Ankara Milletvekili Aylin Yaman, şu değerlendirmede bulundu:

“Dünyada hemşirelik süreci özel ihtisaslaşmayla giderken ve bu durum maddi ve manevi olarak teşvik edilirken, bizde özel ihtisas sahipleri adeta cezalandırılır, başka meslek gruplarının da görev tanımları eklenir, yıllarca okumanın bedeli tükenmişliğin artması olur. Ülkenin en önemli sorunlarından biri olan eğitim, hemşirelerimiz için de geçerlidir. Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimler standart değildir, eğitim açığı, çoğu zaman sahada, pratik iş yaşamında kapatılır. Fakat bunun için de hemşireler uzun süre atanmayı bekler. Ülkede bu kadar hemşirelik açığı varken, bakım süreçleri bu kadar aksarken, hemşireler ve aslında birçok sağlık meslek grubu, maliyet kalemi gibi görülürler.”



