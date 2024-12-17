CHP'li Yanıkömeroğlu'ndan "KİK" tepkisi: Yolsuzluğu önlemek istemediniz!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Meclis Genel Kurulu’nda Kamu İhale Kurumu’nun (KİK) 2025 bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, Kamu İhale Kanunu’na yönelik eleştirilerde bulundu.

Kanunun, 2002 yılında yolsuzlukların önlenmesi, kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, rekabetçi ve yenilikçi bir ortamın sağlanması amacıyla hazırlandığını hatırlatan Yanıkömeroğlu, "Ne yazık ki kanun yürürlüğe girmesinden bugüne kadar benzeri görülmemiş şekilde delik deşik edildi" ifadelerini kullandı.

"PAZARLIK USULÜ İSTİSNA OLMALIYDI"

Yanıkömeroğlu, ihalelerde açık ihale ve belli istekliler arasında ihale usulünün temel unsur olduğunu, pazarlık usulünün ise yalnızca istisnai durumlarda uygulanması gerektiğini belirtti.

"21/b maddesi, yalnızca doğal afetler, salgın hastalıklar, can ve mal kaybı tehlikesi gibi beklenmeyen ve öngörülemeyen olaylar ortaya çıktığında uygulanacaktı. Yani zorunlu hallerde pazarlık usulüyle ihaleye çıkılabilecekti" diyen Yanıkömeroğlu, bugünkü durumun bu ilkeden çok uzak olduğunu söyledi.

Yanıkömeroğlu, pazarlık usulü ihalelerde yaşanan artışa dikkat çekerek, "İktidarda kaldığınız 265 ay boyunca neredeyse her aya bir değişiklik düşecek sayıda düzenleme yaptınız. Bu düzenlemelerle kamu idaresi açısından ilan zorunluluğu kaldırıldı. Davet edilmeyen şirketler şartname bile satın alamıyor, ihaleye katılamıyor. Kimlerin davet edileceğinin ölçütleri net değil. Asıl önemlisi ise pazarlıklar kapalı kapılar ardında sonuçlandırılıyor" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

"ORAN YÜZDE 45'E ÇIKTI"

2023 yılında yapılan ihalelerin yüzde 55’inin açık ihale, yüzde 45’inin ise pazarlık usulüyle gerçekleştirildiğini belirten Yanıkömeroğlu, "Bu oranlar neredeyse yarı yarıya. Kanunun yürürlüğe girdiği 2003’te pazarlık usulüyle yapılan ihalelerin oranı yüzde 8-9 civarındaydı. Bugün ise bu oran yüzde 45’e çıktı" diye konuştu.

Pazarlık usulü ihalelerin artışını eleştiren Yanıkömeroğlu, "Bu rakamlara göre sanki ülkemizde bitmek bilmeyen doğal afetler, salgın hastalıklar ve öngörülemeyen haller yaşanıyor. Sanki kıyamet koptu ama aslında hiç acil olmayan, bir o kadar da öngörülebilir yüzlerce ihale bu maddeye dayanılarak yapıldı" dedi.

"200 MİLYAR TL YANDAŞ ŞİRKETLERE AKTARILIYOR"

Yanıkömeroğlu, 2025 yılı bütçesinde Kamu Özel İşbirliği projelerine 200 milyar TL’nin üzerinde kaynak ayrıldığını belirterek, bu tutarın müteahhitlere aktarılacağını söyledi.

"Bu paralar vatandaşın ödediği vergilerdir! Kamu alımlarında en uygun fiyatı bulmak zorundasınız. Vatandaşın parasını yandaş şirketlerinize peşkeş çekemezsiniz" diye seslenen Yanıkömeroğlu, iktidarı sert bir şekilde eleştirdi.

Yanıkömeroğlu, Türkiye’nin Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün 2023 Yolsuzluk Algı Endeksi’nde 180 ülke arasında 115. sırada yer aldığını hatırlatarak, "Türkiye, 2002 yılında bu endekste 64. sıradaydı. Bugün ise 115. sırada. Avrupa Birliği ortalaması 64 puanken, Türkiye’nin puanı 34. Bu, ciddi bir yolsuzluk sorununa işaret ediyor" dedi.

Şeffaf, dürüst ve hesap verilebilir bir sistem geliştirilmediğini kaydeden Yanıkömeroğlu, "kamu ihalelerinde açıklık ve denetim ilkelerini hâkim kılamadınız. Yolsuzluğu önleyemediniz, önlemek istemediniz" diye konuştu.