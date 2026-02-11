CHP'li Yavuzyılmaz: ''48 milyar dolarlık kamu geliri İngiliz ve Kanadalı şirketlere aktarılacak''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Yerlilik ve millilik nutukları atan AKP; Kamuya ait 2 boğaz köprüsü ve 7 otoyolun, 25 yıllığına özelleştirilmesi işinin fizibilitesini Kanadalı bir şirkete, finansman çalışmasını da İngiliz bir şirkete yaptırıyor. Bu özelleştirme planı, vatanın geleceğine ihanet planıdır" dedi.

Yavuzyılmaz, kamuya ait 2 boğaz köprüsü ile 7 otoyolun 25 yıllığına özelleştirilmesine yönelik çalışmalara tepki gösterdi.

CHP'li Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yerlilik ve millilik nutukları atan AKP; Kamuya ait 2 boğaz köprüsü ve 7 otoyolun, 25 yıllığına özelleştirilmesi işinin fizibilitesini Kanadalı bir şirkete, finansman çalışmasını da İngiliz bir şirkete yaptırıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü 2026 Yılı Performans Programı Raporuna göre 2 Boğaz Köprüsü ve 7 Otoyoldaki; Kamunun 2025 yılı net kârı (öz geliri): 600 Milyon Dolar. Buradan hareketle 25 yıllık net karı: 15 Milyar Dolar. İşte AKP bu seviyedeki bir parayı seçimler öncesinde toplu olarak tahsil etmenin peşinde.

Peki bu özelleştirmeler gerçekleşirse şirketler ne kazanacak? Şirketler, özelleştirme ihalesini 15 Milyar Doların ne kadar altında alırsa, o kadar doğrudan kar elde edecek. Ayrıca 25 yıl içinde, araç geçiş ücretlerine yapacakları tüm zamlar, bu şirketlere en az 33 Milyar Dolarlık bir kâr daha yaratacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneline ilave olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsünün de yandaş şirketler tarafından işletilmesiyle, tüm boğaz geçişleri yandaş şirketlerin kontrolüne geçmiş olacak. Boğaz geçişlerinde vatandaşlar bu şirketlerin zorunlu müşterisine dönüştürüldüğü için, şirketler rakipsiz şekilde araç geçiş ücretlerine zam yapacak.

"BU ÖZELLEŞTİRME PLANI, VATANIN GELECEĞİNE İHANET PLANIDIR"

Sonuçta 25 yılda en az 48 Milyar Dolar, vatandaşın cebinden bu şirketlerin kasasına aktarılacak. İhaleyi kazanacak şirketler, özelleştirme borçlarını ödemek için yüzde 80 yurt dışı kredisi, yüzde 20 özsermaye kullanacak. Şirketlerin kullanacağı yurt dışı kredilerine, Hazine, ‘borç üstlenim taahhüdü’ verecek. Yani kefil olacak. Uyuşmazlıklarda Londra mahkemeleri yetkili olacak. İngiliz Tahkimi geçerli olacak. AKP’nin planına göre: genel seçimlerde hükümet değişirse, yerine gelen hükümet bu özelleştirmeleri iptal etse bile, Hazine, bu yabancı finans kuruluşlarına kredileri geri ödemek zorunda bırakılacak.

Kredilerin geri ödenmemesi durumunda, kamuya ait bu varlıklar ipotekli hale gelecek. Stratejik köprü ve otoyolların tüm gelirleri yurtdışına, yabancı finans kuruluşlarına akacak. Kredi kuruluşlarına ödenecek devasa faiz tutarları da araç geçiş ücretlerine yapılacak fahiş zamlarla vatandaşların sırtına yüklenecek. Bu özelleştirme planı, vatanın geleceğine ihanet planıdır."