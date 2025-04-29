CHP'li Yavuzyılmaz: "AK Parti dönemi İBB'deki belgeli helikopter yolsuzluğuyla ilgili suç duyurusunda bulundum"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde helikopter satımında usulsüzlük olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki belgeli helikopter yolsuzluğuyla ilgili bugün suç duyurusunda bulundum. İBB’ye, 600 bin dolara alınan helikopteri, 600 bin liraya satan yetkililerle ilgili işlem yapın da görelim! Bu yolsuzlukla ilgili Ekrem İmamoğlu soruşturma izni verdikten sonra neden mülkiye müfettişlerinin dosyaya el koyup bugüne kadar işlem yapmadığını da açıklayın!" ifadelerini kullandı.