CHP'li Yavuzyılmaz: "AK Parti'nin 'çamur at izi kalsın' anlayışına rağmen İBB metro inşaatlarını tamamlamaya devam ediyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "AK Parti’nin iftirası çöktü" diyerek resmi sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Projesi için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’dan (EBRD) kullandığı kredinin son 60 milyon avroluk kısmının yok olduğu iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Yavuzyılmaz, söz konusu 60 milyon avroluk krediye karşılık, ilgili İBB hesabında 2 milyar 882 milyon 212 bin TL olduğunu belgelediklerini belirterek, "Para buharlaştırma ve sıfırlama uzmanı AK Partili yetkililere duyurulur" ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz, Ümraniye Ataşehir Göztepe Metro projesi için bugüne kadar 475 milyon avro dış finansman sağlandığına dikkat çekerek "Yüklenici firmaya ise KDV dahil 9 milyar 946 milyon lira ödeme yapıldı. Güncel kurla bu tutar tam 507 milyon 33 bin avroya tekabül ediyor. AK Parti'nin 'çamur at izi kalsın' anlayışına ve tüm engellemelerine rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbulluya hizmet etmeye metro inşaatlarını tamamlamaya tüm hızıyla devam ediyor" diye konuştu.