CHP'li Yavuzyılmaz: ''AKP'nin halkın sırtından inmesi gerekiyor''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, TBMM Başkanlığı'na akaryakıt zamlarına karşı pompa fiyatlarındaki ÖTV'den KDV alınmamasını, EPDK Gelir Payı'ndan KDV alınmamasını ve KDV'nin yüzde 10'a düşürülmesini öngören bir kanun teklifi sunduğunu belirterek, "Acilen bu adımların atılması şarttır. Zira AKP'nin eşel mobil sistemine yarım yamalak geçmesinin, durumu kurtarmaya yetmeyeceği görülüyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yayımladı.

Yavuzyılmaz tarafından yayımlanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

''EŞEL MOBİL SİSTEMİNE YARIM YAMALAK GEÇİLMESİ DURUMU KURTARMAYA YETMEYECEK''

"Akaryakıttan alınan verginin vergisine karşı yeni bir kanun teklifi verdik.

Bugün Meclise sunduğumuz kanun teklifine göre; uluslararası petrol fiyatlarındaki sert artışlar nedeniyle yapılacak olan akaryakıt zamlarına karşı pompa fiyatlarındaki ÖTV’den KDV alınmayacak, EPDK Gelir Payı’ndan KDV alınmayacak, Ardından, KDV yüzde 20’den yüzde 10’a düşürülecek.

Acilen bu adımların atılması şarttır.

Zira AKP'nin eşel mobil sistemine yarım yamalak geçmesinin, durumu kurtarmaya yetmeyeceği görülüyor.

Zam yağmuruna karşı vatandaşın en başta bu haksız akaryakıt vergilerinden korunması ve AKP'nin halkın sırtından inmesi gerekiyor."