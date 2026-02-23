CHP'li Yavuzyılmaz, AKP'nin 'özelleştirme takvimi'ni açıkladı: İhale süresini değiştirmişler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP'nin 2026 yılı sonuna kadar 2 boğaz köprüsü ve 7 otoyolu özelleştirmeyi planladığını belirterek, "AKP, millete ait varlıkları haraç mezat satarak, genel seçimler öncesinde önden toplu para tahsil etmenin peşinde" dedi.

Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada KGM Anadolu ve Avrupa otoyollarının bakım ve onarımı için hazırlanan 2026 yılı ihale sözleşme tasarılarını ve idari şartnameleri kamuoyuyla paylaştı. Yavuzyılmaz, son 10 yıldır 450 ile 700 gün aralığında belirlenen ihale sürelerinin 2026 yılı için 250 günle (yaklaşık 8 ay) sınırlandırıldığını ve bu sözleşmelere ilk kez "özelleştirmeyle ilgili madde" eklendiğini tespit ettiklerini duyurdu.

ÖZELLEŞTİRME PLANININ PARÇASI

İhale sürelerindeki bu kısıtlamanın otoyolların hızla özelleştirilmesi planının bir parçası olduğunu ifade eden Yavuzyılmaz, iktidarın 2026 yılı sonuna kadar 2 Boğaz köprüsü ve 7 otoyolu 25 yıllığına özelleştirmeyi hedeflediğini iddia etti. Bu takvimin 2027 yılındaki genel seçimler öncesinde toplu para tahsilatı yapma amacı taşıdığını savunan Yavuzyılmaz, söz konusu verilerin doğrudan Karayolları Genel Müdürlüğü’nün resmi ihale taslaklarındaki kronolojik farklara dayandığını vurguladı.

Yavuzyılmaz’ın açıklaması şöyle:

"AKP’nin özelleştirme takvimini tespit ettik!

AKP’nin, 25 yıllığına özelleştirmeyi planladığı KGM Anadolu Otoyolu ve KGM Avrupa Otoyolu’nun bakım ve onarımıyla ilgili;

2026 yılında yapılacak yeni ihalelere ‘özelleştirmeyle ilgili madde’ eklettiğini ve ihale sürelerini 250 günle sınırladığını ortaya çıkardık.

Oysa son 10 yıldır aynı otoyollarla ilgili ihalelerin süreleri 700-450 gün aralığındaydı ve ihalelerin sözleşme tasarılarında özelleştirmeyle ilgili hiçbir madde yoktu.

Buradan anlaşılıyor ki;

KGM Anadolu Otoyolu ve KGM Avrupa Otoyolu’nun 250 gün (8 ay) içinde özelleştirilmesi planlanıyor.

AKP tüm planlamasını 2026 yılı sonuna kadar; 2 Boğaz köprüsü ve 7 Otoyolu özelleştirmeye göre yapıyor.

Zira 2027 yılı seçim yılı!

AKP, millete ait varlıkları haraç mezat satarak, genel seçimler öncesinde, önden toplu para tahsil etmenin peşinde!

Kaynak: Karayolları Genel Müdülüğü 2026 ve 2024 yılı İhale Sözleşme Tasarıları, İdari Şartname. "